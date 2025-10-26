Смотреть онлайн Монополи - Джульяно 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Монополи — Джульяно, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Vito Simone Veneziani. Судить этот матч будет Ciro Aldi.
Превью матча Монополи — Джульяно
Команда Монополи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Джульяно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Монополи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Джульяно забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ciro Aldi ().
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Ciro Aldi назначал пенальти