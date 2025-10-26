Превью матча Монополи — Джульяно

Команда Монополи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Джульяно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Монополи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Джульяно забивает 1, пропускает 1.