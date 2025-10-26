Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Монополи - Джульяно 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: МонополиДжульяно, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Vito Simone Veneziani. Судить этот матч будет Ciro Aldi.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadio Vito Simone Veneziani
Италия - Лега Про - Группа С
Монополи
29'
45+1'
56'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Джульяно
Монополи icon
29'
Монополи icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Монополи icon
56'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Монополи - Угловой
13'
Угловой
Джульяно - Угловой
29'
Монополи - 1-ый Гол
31'
Угловой
Джульяно - Угловой
32'
Угловой
Джульяно - Угловой
45+1'
Угловой
Монополи - Угловой
45+1'
Монополи - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
56'
Монополи - 3-ий Гол
75'
Угловой
Монополи - Угловой

Превью матча Монополи — Джульяно

Команда Монополи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11. Команда Джульяно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Монополи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Джульяно забивает 1, пропускает 1.

Монополи Монополи
19
Италия
Riccardo Calcagni
11
Сенегал
Maguette Fall
5
Италия
Antony Angileri
22
Италия
Edoardo Piana
16
Аргентина
Bruno Valenti
77
Италия
Orlando Viteritti
99
Италия
Antonio Imputato
9
Италия
Salvatore Longo
8
Италия
Кристиан Батточчио
21
Италия
Emanuele Scipioni
6
Италия
Мирко Мицели
Тренер
Италия
Alberto Colombo
Джульяно Джульяно
44
Италия
Luciano Peluso
4
Италия
Roberto Zammarini
24
Италия
Marco Caldore
15
Италия
Luigi D'Avino
14
Италия
Giovanni Vaglica
29
Италия
Дарио Дель Фабро
32
Испания
Ибраима Бальде
23
Италия
Джулиано Лаезза
31
Италия
Алессандро Руссо
90
Италия
Alessio Nepi
8
Италия
Roberto De Rosa
Тренер
Италия
Mirko Cudini

Статистика матча

Владение мячом
Монополи Монополи
53%
Джульяно Джульяно
47%
Атаки
126
125
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ciro Aldi ().

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Ciro Aldi назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
