Смотреть онлайн Atalanta U23 - Пичерно 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Atalanta U23 — Пичерно, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия. Судить этот матч будет Riccardo Tropiano.
Превью матча Atalanta U23 — Пичерно
Команда Atalanta U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-12. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-24. Команда Atalanta U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Riccardo Tropiano (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Riccardo Tropiano назначал пенальти