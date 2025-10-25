Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Atalanta U23 - Пичерно 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: Atalanta U23Пичерно, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атлети Адзурри д’Италия. Судить этот матч будет Riccardo Tropiano.

МСК, 11 тур, Стадион: Атлети Адзурри д’Италия
Италия - Лега Про - Группа С
Atalanta U23
11'
18'
54'
62'
77'
90+1'
Завершен
6 : 2
25 октября 2025
Пичерно
19'
27'
Смотреть онлайн
Atalanta U23 icon
11'
Atalanta U23 icon
18'
Пичерно icon
19'
Пичерно icon
27'
Счет после первого тайма 2:2
Atalanta U23 icon
54'
Atalanta U23 icon
62'
Atalanta U23 icon
77'
Atalanta U23 icon
90+1'
Текстовая трансляция
11'
Atalanta U23 - 1-ый Гол
18'
Atalanta U23 - 2-ой Гол
19'
Пичерно - 3-ий Гол
22'
Угловой
Пичерно - Угловой
23'
Угловой
Пичерно - Угловой
27'
Пичерно - 4-ый Гол
39'
Угловой
Пичерно - Угловой
45+1'
Угловой
Atalanta U23 - Угловой
45+2'
Угловой
Atalanta U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
54'
Atalanta U23 - 5-ый Гол
62'
Atalanta U23 - 6-ый Гол
70'
Угловой
Пичерно - Угловой
70'
Угловой
Пичерно - Угловой
74'
Угловой
Atalanta U23 - Угловой
77'
Atalanta U23 - 7-ый Гол
88'
Угловой
Пичерно - Угловой
90+1'
Atalanta U23 - 8-ый Гол

Превью матча Atalanta U23 — Пичерно

Команда Atalanta U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-12. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-24. Команда Atalanta U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 2, пропускает 2.

Atalanta U23 Atalanta U23
9
Италия
Giulio Misitano
47
Хорватия
Sergej Levak
99
Dominic Vavassori
37
Испания
Albert Navarro Escriche
7
Италия
Alberto Manzoni
18
Италия
Alessio Guerini
6
Италия
Pietro Comi
95
Италия
Paolo Vismara
25
Италия
Federico Alessandro Steffanoni
8
Ponga
24
Италия
Davide Ghislandi
Тренер
Италия
Сальваторе Боккетти
Пичерно Пичерно
99
Италия
Samuel Pugliese
6
Италия
Andrea Marino
63
Марокко
Francesco Pistolesi
19
Италия
Эмануэль Сантаниэлло
23
Италия
Antonio Granata
7
Италия
Antonio Energe
11
Италия
Emmanuele Esposito
33
Сербия
Милош Бочич
1
Италия
Elia Summa
5
Италия
Angelo Veltri
4
Италия
Filippo Frison
Тренер
Италия
Valerio Bertotto

Статистика матча

Владение мячом
Atalanta U23 Atalanta U23
50%
Пичерно Пичерно
50%
Атаки
101
93
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Riccardo Tropiano (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Riccardo Tropiano назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
