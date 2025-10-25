Превью матча Atalanta U23 — Пичерно

Команда Atalanta U23 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-12. Команда Пичерно, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-24. Команда Atalanta U23 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Пичерно забивает 2, пропускает 2.