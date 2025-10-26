Смотреть онлайн Салернитана - Казертана 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Салернитана — Казертана, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Аречи. Судить этот матч будет Erminio Cerbasi.
Превью матча Салернитана — Казертана
Команда Салернитана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда Казертана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Салернитана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Казертана забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erminio Cerbasi (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Erminio Cerbasi назначал пенальти