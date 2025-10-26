Превью матча Салернитана — Казертана

Команда Салернитана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда Казертана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Салернитана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Казертана забивает 1, пропускает 2.