26.10.2025

Смотреть онлайн Салернитана - Казертана 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: СалернитанаКазертана, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Аречи. Судить этот матч будет Erminio Cerbasi.

МСК, 11 тур, Стадион: Аречи
Италия - Лега Про - Группа С
Салернитана
60'
75'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Казертана
81'
Счет после первого тайма 0:0
Салернитана icon
60'
Салернитана icon
75'
Казертана icon
81'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Салернитана - Угловой
16'
Угловой
Казертана - Угловой
17'
Угловой
Казертана - Угловой
42'
Угловой
Салернитана - Угловой
45+1'
Угловой
Салернитана - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Салернитана - Угловой
51'
Угловой
Казертана - Угловой
52'
Угловой
Казертана - Угловой
53'
Угловой
Казертана - Угловой
57'
Угловой
Казертана - Угловой
60'
Салернитана - 1-ый Гол
74'
Угловой
Салернитана - Угловой
74'
Угловой
Салернитана - Угловой
75'
Угловой
Салернитана - Угловой
75'
Салернитана - 2-ой Гол
78'
Угловой
Казертана - Угловой
81'
Угловой
Казертана - Угловой
81'
Казертана - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Салернитана - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Салернитана — Казертана

Команда Салернитана в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-12. Команда Казертана, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Салернитана в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Казертана забивает 1, пропускает 2.

Салернитана Салернитана
14
Италия
Luca Villa
10
Италия
Франко Феррари
24
Италия
Ettore Quirini
33
Италия
Армандо Анастасио
29
Mattia Tascone
35
Cabianca
5
Аргентина
Galo Capomaggio
17
Хорватия
Borna Knezovic
1
Италия
Антонио Доннарумма
18
Сербия
Владимир Големич
9
Италия
Роберто Инглис
Тренер
Италия
Giuseppe Raffaele
Казертана Казертана
10
Италия
Kevin Leone
8
Италия
Пройя Федерико
18
Марокко
Шади Укадда
13
Италия
Лорис Бачетти
94
Италия
Лиотти
1
Италия
Виктор Де Лусия
4
Хорватия
Ivan Kontek
91
Италия
Michele Vano
9
Сьерра-Леоне
Yayah Kallon
25
Италия
Марко Тоскано
33
Италия
Rocchi
Тренер
Италия
Federico Coppitelli

Статистика матча

Владение мячом
Салернитана Салернитана
51%
Казертана Казертана
49%
Атаки
122
87
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erminio Cerbasi (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Erminio Cerbasi назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
