Смотреть онлайн Hanacka Slavia Kromeriz B - Бржецлав 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Hanacka Slavia Kromeriz B — Бржецлав, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Hanacka Slavia Kromeriz B — Бржецлав
Команда Hanacka Slavia Kromeriz B в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-17. Команда Бржецлав, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 19-20. Команда Hanacka Slavia Kromeriz B в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бржецлав забивает 2, пропускает 2.