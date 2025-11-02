Смотреть онлайн Сазавоу - Зноймо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Сазавоу — Зноймо, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Bouchalky.
Превью матча Сазавоу — Зноймо
Команда Сазавоу в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда Зноймо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-19. Команда Сазавоу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Зноймо забивает 1, пропускает 2.