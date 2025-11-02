Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : ФК Страни — ФК Сокол Ланжгот , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Strani Stadium .

Превью матча ФК Страни — ФК Сокол Ланжгот

Команда ФК Страни в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-11. Команда ФК Сокол Ланжгот, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-12. Команда ФК Страни в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Сокол Ланжгот забивает 2, пропускает 1.