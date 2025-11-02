Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : SK Zabreh — Валашске Мезиржичи , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча SK Zabreh — Валашске Мезиржичи

Команда SK Zabreh в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-8. Команда Валашске Мезиржичи, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-18. Команда SK Zabreh в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Валашске Мезиржичи забивает 2, пропускает 2.