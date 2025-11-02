Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga : ФК Козловице — Скаштице , 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kozlovice sports complex .

Превью матча ФК Козловице — Скаштице

Команда ФК Козловице в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Скаштице, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-30. Команда ФК Козловице в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Скаштице забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды ФК Козловице, в том матче сыграли вничью.