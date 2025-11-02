Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Богумин - ФК Шумперк 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia 4. Liga: ФК БогуминФК Шумперк, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Bohumin.

МСК, 14 тур, Стадион: Stadion FK Bohumin
Czechia 4. Liga
ФК Богумин
Завершен
2 : 2
02 ноября 2025
ФК Шумперк
Смотреть онлайн
Превью матча ФК Богумин — ФК Шумперк

Команда ФК Богумин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-25. Команда ФК Шумперк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда ФК Богумин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Шумперк забивает 1, пропускает 1.

Игры 14 тур
09.11.2025
Секо Лоуни
3:6
Уезд Прага 4
Завершен
09.11.2025
Каслав
0:0
Пршеперже
Завершен
09.11.2025
ТЙ Свитави
1:1
Spartak Police Nad Metuji
Завершен
09.11.2025
ФК Трутнов
1:0
Slovan Hradek nad Nisou
Завершен
09.11.2025
Метеор
1:1
SK Rapid Psary
Завершен
09.11.2025
Хлумец НК
2:2
Брандис-над-Лабем
Завершен
08.11.2025
Слани
0:2
Хомутов
Завершен
08.11.2025
ФК Остров
1:2
Штети
Завершен
08.11.2025
ФК Наход
4:4
МФК Хрудим Б
Завершен
08.11.2025
ФК Добровице
1:5
СК Високе-Мито
Завершен
08.11.2025
ФК Горжовицко
1:0
Петршин Плзень II
Завершен
08.11.2025
Тахов
0:2
FC Krimice
Завершен
08.11.2025
ФК Рокицани
1:1
Искра Домажлице II
Завершен
08.11.2025
Чески Крумлов
0:0
Бенесов
Завершен
08.11.2025
ФК Предни Копанина
0:1
FK Usti nad Labem B
Завершен
08.11.2025
Виктория Марианске-Лазне
1:1
ТЖ Спойе Прага
Завершен
08.11.2025
Космоносу
1:2
Turnov
Завершен
08.11.2025
ФК Комаров
2:1
Спартак Собеслав
Завершен
08.11.2025
Глинско
0:4
FK Horni Redice
Завершен
08.11.2025
TJ Milin
2:2
ФК Сенко Дубравка
Завершен
08.11.2025
TJ Prestice B
0:0
Милевско
Завершен
08.11.2025
ФК Олимпие Брезова
0:0
Карловы Вары
Завершен
08.11.2025
Соколов
5:2
Темпо
Завершен
08.11.2025
Повлтавска
3:1
Глубока над Влтавой
Завершен
02.11.2025
Hanacka Slavia Kromeriz B
0:1
Бржецлав
Завершен
02.11.2025
ФК Страни
1:0
ФК Сокол Ланжгот
Завершен
02.11.2025
ФК Козловице
4:1
Скаштице
Завершен
02.11.2025
Сазавоу
1:0
Зноймо
Завершен
02.11.2025
Пелхимов
5:2
ФК Хотеборж
Завершен
02.11.2025
Фридлант-над-Остравици
0:0
Бржидлична
Завершен
02.11.2025
SK Zabreh
1:4
Валашске Мезиржичи
Завершен
02.11.2025
ФК Богумин
2:2
ФК Шумперк
Завершен
01.11.2025
Брумов
0:4
Татран Вшеховице
Завершен
01.11.2025
Бзенец
3:1
Славицин
Завершен
01.11.2025
ФК Нове-Сади
0:2
Ухерски
Завершен
01.11.2025
Стонава
0:0
FK Petrvald na Morave
Завершен
01.11.2025
АФК Гумполец
4:5
SK Artis Brno B
Завершен
01.11.2025
СК Ждирец-над-Дубравой
0:3
ФК Спартак Велька-Битеш
Завершен
01.11.2025
FS Trebic
1:0
Гавличкув-Брод
Завершен
01.11.2025
Искра Рымаров
1:0
Нови-Йичин
Завершен
01.11.2025
Спарта Брно
0:2
ФК Куржим
Завершен
01.11.2025
Чески Тесин
0:0
Пуста Полом
Завершен
01.11.2025
Вратимов
1:6
Хавиров
Завершен
01.11.2025
Татран
1:0
Вельке
Отменен
31.10.2025
Батов 1930
1:1
Елко Холесов
Завершен
