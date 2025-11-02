Смотреть онлайн ФК Богумин - ФК Шумперк 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: ФК Богумин — ФК Шумперк, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion FK Bohumin.
Превью матча ФК Богумин — ФК Шумперк
Команда ФК Богумин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-25. Команда ФК Шумперк, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда ФК Богумин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ФК Шумперк забивает 1, пропускает 1.