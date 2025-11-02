Смотреть онлайн Пелхимов - ФК Хотеборж 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Пелхимов — ФК Хотеборж, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Пелхимов — ФК Хотеборж
Команда Пелхимов в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-13. Команда ФК Хотеборж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-22. Команда Пелхимов в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Хотеборж забивает 1, пропускает 2.