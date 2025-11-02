Смотреть онлайн Фридлант-над-Остравици - Бржидлична 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia 4. Liga: Фридлант-над-Остравици — Бржидлична, 14 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium BFK Frydlant nad Ostravici.
Превью матча Фридлант-над-Остравици — Бржидлична
Команда Фридлант-над-Остравици в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-14. Команда Бржидлична, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Фридлант-над-Остравици в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бржидлична забивает 1, пропускает 2.