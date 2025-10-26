Смотреть онлайн Виктория Роспорт - ФК 03 Дифферданж 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Виктория Роспорт — ФК 03 Дифферданж, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктори Арена.
Превью матча Виктория Роспорт — ФК 03 Дифферданж
Команда Виктория Роспорт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда ФК 03 Дифферданж, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Виктория Роспорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК 03 Дифферданж забивает 1, пропускает 1.