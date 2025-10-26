Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Виктория Роспорт - ФК 03 Дифферданж 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Виктория РоспортФК 03 Дифферданж, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виктори Арена.

МСК, 11 тур, Стадион: Виктори Арена
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Виктория Роспорт
Завершен
0 : 2
26 октября 2025
ФК 03 Дифферданж
55'
90'
Счет после первого тайма 0:0
ФК 03 Дифферданж icon
55'
ФК 03 Дифферданж icon
90'
Текстовая трансляция
25'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
29'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
54'
Угловой
Виктория Роспорт - Угловой
55'
ФК 03 Дифферданж - 1-ый Гол
58'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
72'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
79'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
87'
Угловой
Виктория Роспорт - Угловой
90'
ФК 03 Дифферданж - 2-ой Гол

Превью матча Виктория Роспорт — ФК 03 Дифферданж

Команда Виктория Роспорт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда ФК 03 Дифферданж, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Виктория Роспорт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК 03 Дифферданж забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Игры 11 тур
26.10.2025
Виктория Роспорт
0:2
ФК 03 Дифферданж
Завершен
26.10.2025
Петанж
1:0
Женесс Канах
Завершен
26.10.2025
Свифт Эсперанж
0:1
Женесс Эш
Завершен
26.10.2025
УНА Штрассен
5:0
Роданж
Завершен
26.10.2025
Кэрьенг
4:2
Мамер 32
Завершен
26.10.2025
Атерт
7:1
Хостерт
Завершен
26.10.2025
Мондорф-ле-Бен
3:1
Ф91 Дюделанж
Завершен
25.10.2025
Прогресс
1:3
Унион Люксембург
Завершен
Комментарии к матчу
