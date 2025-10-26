Превью матча Мондорф-ле-Бен — Ф91 Дюделанж

Команда Мондорф-ле-Бен в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-7. Команда Ф91 Дюделанж, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-16. Команда Мондорф-ле-Бен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ф91 Дюделанж забивает 3, пропускает 2.