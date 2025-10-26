Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Мондорф-ле-Бен - Ф91 Дюделанж 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Мондорф-ле-БенФ91 Дюделанж, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Джон Грюн.

МСК, 11 тур, Стадион: Джон Грюн
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Мондорф-ле-Бен
45+3'
71'
90+3'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Ф91 Дюделанж
89'
Смотреть онлайн
Мондорф-ле-Бен icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
Мондорф-ле-Бен icon
71'
Ф91 Дюделанж icon
89'
Мондорф-ле-Бен icon
90+3'
Текстовая трансляция
45+3'
Мондорф-ле-Бен - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
51'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
54'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
54'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
62'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
71'
Мондорф-ле-Бен - 2-ой Гол
80'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
89'
Угловой
Ф91 Дюделанж - Угловой
89'
Ф91 Дюделанж - 3-ий Гол
90+3'
Мондорф-ле-Бен - 4-ый Гол

Превью матча Мондорф-ле-Бен — Ф91 Дюделанж

Команда Мондорф-ле-Бен в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-7. Команда Ф91 Дюделанж, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-16. Команда Мондорф-ле-Бен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ф91 Дюделанж забивает 3, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Мондорф-ле-Бен Мондорф-ле-Бен
29%
Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж
71%
Атаки
65
105
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
3
4
Игры 11 тур
26.10.2025
Виктория Роспорт
0:2
ФК 03 Дифферданж
Завершен
26.10.2025
Петанж
1:0
Женесс Канах
Завершен
26.10.2025
Свифт Эсперанж
0:1
Женесс Эш
Завершен
26.10.2025
УНА Штрассен
5:0
Роданж
Завершен
26.10.2025
Кэрьенг
4:2
Мамер 32
Завершен
26.10.2025
Атерт
7:1
Хостерт
Завершен
26.10.2025
Мондорф-ле-Бен
3:1
Ф91 Дюделанж
Завершен
25.10.2025
Прогресс
1:3
Унион Люксембург
Завершен
