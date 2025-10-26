Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Атерт - Хостерт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: АтертХостерт, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Terrain Bousbierg.

МСК, 11 тур, Стадион: Terrain Bousbierg
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Атерт
9'
15'
22'
39'
48'
64'
73'
Завершен
7 : 1
26 октября 2025
Хостерт
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Atert Атерт icon
9'
Atert Атерт icon
15'
Atert Атерт icon
22'
Atert Атерт icon
39'
Счет после первого тайма 4:0
Atert Атерт icon
48'
Atert Атерт icon
64'
Atert Атерт icon
73'
Хостерт icon
85'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
4'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
9'
Atert Атерт - 1-ый Гол
15'
Atert Атерт - 2-ой Гол
22'
Atert Атерт - 3-ий Гол
39'
Atert Атерт - 4-ый Гол
44'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
Счет после первого тайма 4:0
47'
Угловой
Хостерт - Угловой
48'
Угловой
Хостерт - Угловой
48'
Atert Атерт - 5-ый Гол
57'
Угловой
Хостерт - Угловой
58'
Угловой
Хостерт - Угловой
64'
Atert Атерт - 6-ый Гол
71'
Угловой
Хостерт - Угловой
73'
Atert Атерт - 7-ый Гол
85'
Хостерт - 8-ый Гол
89'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
90'
Угловой
Atert Атерт - Угловой
90+2'
Угловой
Хостерт - Угловой

Превью матча Атерт — Хостерт

Команда Атерт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда Хостерт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Атерт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хостерт забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Атерт Атерт
50%
Хостерт Хостерт
50%
Атаки
80
89
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
8
10
Игры 11 тур
26.10.2025
Виктория Роспорт
0:2
ФК 03 Дифферданж
Завершен
26.10.2025
Петанж
1:0
Женесс Канах
Завершен
26.10.2025
Свифт Эсперанж
0:1
Женесс Эш
Завершен
26.10.2025
УНА Штрассен
5:0
Роданж
Завершен
26.10.2025
Кэрьенг
4:2
Мамер 32
Завершен
26.10.2025
Атерт
7:1
Хостерт
Завершен
26.10.2025
Мондорф-ле-Бен
3:1
Ф91 Дюделанж
Завершен
25.10.2025
Прогресс
1:3
Унион Люксембург
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA