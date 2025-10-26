Смотреть онлайн Атерт - Хостерт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Атерт — Хостерт, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Terrain Bousbierg.
Превью матча Атерт — Хостерт
Команда Атерт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-11. Команда Хостерт, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Атерт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хостерт забивает 1, пропускает 2.