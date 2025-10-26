Смотреть онлайн Петанж - Женесс Канах 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Петанж — Женесс Канах, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal.
Превью матча Петанж — Женесс Канах
Команда Петанж в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 5-19. Команда Женесс Канах, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-15. Команда Петанж в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Женесс Канах забивает 2, пропускает 2.