Превью матча УНА Штрассен — Роданж

Команда УНА Штрассен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-12. Команда Роданж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда УНА Штрассен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Роданж забивает 1, пропускает 1.