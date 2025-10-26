Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн УНА Штрассен - Роданж 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: УНА ШтрассенРоданж, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Жан Виртц Спортиф Комплекс.

МСК, 11 тур, Стадион: Жан Виртц Спортиф Комплекс
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
УНА Штрассен
56'
65'
75'
80'
87'
Завершен
5 : 0
26 октября 2025
Роданж
Счет после первого тайма 0:0
УНА Штрассен icon
56'
УНА Штрассен icon
65'
УНА Штрассен icon
75'
УНА Штрассен icon
80'
УНА Штрассен icon
87'
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Роданж - Угловой
36'
Угловой
Роданж - Угловой
36'
Угловой
Роданж - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Роданж - Угловой
55'
Угловой
УНА Штрассен - Угловой
56'
УНА Штрассен - 1-ый Гол
63'
Угловой
Роданж - Угловой
65'
УНА Штрассен - 2-ой Гол
75'
УНА Штрассен - 3-ий Гол
80'
УНА Штрассен - 4-ый Гол
87'
УНА Штрассен - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
Роданж - Угловой
90+3'
Угловой
УНА Штрассен - Угловой

Превью матча УНА Штрассен — Роданж

Команда УНА Штрассен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-12. Команда Роданж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда УНА Штрассен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Роданж забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
УНА Штрассен УНА Штрассен
57%
Роданж Роданж
43%
Атаки
104
80
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
6
4
