Смотреть онлайн УНА Штрассен - Роданж 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: УНА Штрассен — Роданж, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Жан Виртц Спортиф Комплекс.
Превью матча УНА Штрассен — Роданж
Команда УНА Штрассен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-12. Команда Роданж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда УНА Штрассен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Роданж забивает 1, пропускает 1.