Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Прогресс - Унион Люксембург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: ПрогрессУнион Люксембург, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Jos Haupert.

МСК, 11 тур, Стадион: Stade Jos Haupert
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Прогресс
75'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Унион Люксембург
20'
50'
70'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Racing FC Union icon
20'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Racing FC Union icon
50'
Racing FC Union icon
70'
Progres Niederkorn icon
75'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
20'
Racing FC Union - 1-ый Гол
35'
Угловой
Racing FC Union - Угловой
38'
Угловой
Progres Niederkorn - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
50'
Racing FC Union - 2-ой Гол
57'
Угловой
Progres Niederkorn - Угловой
67'
Угловой
Progres Niederkorn - Угловой
68'
Угловой
Progres Niederkorn - Угловой
70'
Racing FC Union - 3-ий Гол
75'
Progres Niederkorn - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Racing FC Union - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Прогресс — Унион Люксембург

Команда Прогресс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Унион Люксембург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Прогресс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Унион Люксембург забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Прогресс Прогресс
69%
Унион Люксембург Унион Люксембург
31%
Атаки
149
79
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
4
Игры 11 тур
26.10.2025
Виктория Роспорт
0:2
ФК 03 Дифферданж
Завершен
26.10.2025
Петанж
1:0
Женесс Канах
Завершен
26.10.2025
Свифт Эсперанж
0:1
Женесс Эш
Завершен
26.10.2025
УНА Штрассен
5:0
Роданж
Завершен
26.10.2025
Кэрьенг
4:2
Мамер 32
Завершен
26.10.2025
Атерт
7:1
Хостерт
Завершен
26.10.2025
Мондорф-ле-Бен
3:1
Ф91 Дюделанж
Завершен
25.10.2025
Прогресс
1:3
Унион Люксембург
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA