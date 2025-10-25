Смотреть онлайн Прогресс - Унион Люксембург 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Прогресс — Унион Люксембург, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Jos Haupert.
Превью матча Прогресс — Унион Люксембург
Команда Прогресс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-16. Команда Унион Люксембург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Прогресс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Унион Люксембург забивает 1, пропускает 1.