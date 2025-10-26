Смотреть онлайн Свифт Эсперанж - Женесс Эш 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: Свифт Эсперанж — Женесс Эш, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Альфонс Тейс.
Превью матча Свифт Эсперанж — Женесс Эш
Команда Свифт Эсперанж в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13. Команда Женесс Эш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Свифт Эсперанж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Женесс Эш забивает 1, пропускает 2.