Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Кэрьенг - Мамер 32 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: КэрьенгМамер 32, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Käerjenger Dribbel.

МСК, 11 тур, Стадион: Käerjenger Dribbel
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
Кэрьенг
45+2'
55'
81'
90+11'
Завершен
4 : 2
26 октября 2025
Мамер 32
76'
90+6'
Смотреть онлайн
Кэрьенг icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0
Кэрьенг icon
55'
FC Мамер 32 icon
76'
Кэрьенг icon
81'
FC Мамер 32 icon
90+6'
Кэрьенг icon
90+11'
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Кэрьенг - Угловой
7'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
21'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
30'
Угловой
Кэрьенг - Угловой
43'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
45+2'
Кэрьенг - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Кэрьенг - Угловой
51'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
53'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
53'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
55'
Кэрьенг - 2-ой Гол
62'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
69'
Угловой
FC Мамер 32 - Угловой
76'
FC Мамер 32 - 3-ий Гол
77'
Угловой
Кэрьенг - Угловой
81'
Кэрьенг - 4-ый Гол
90+6'
FC Мамер 32 - 5-ый Гол
90+11'
Кэрьенг - 6-ый Гол

Превью матча Кэрьенг — Мамер 32

Команда Кэрьенг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-17. Команда Мамер 32, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-16. Команда Кэрьенг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мамер 32 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Мамер 32, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кэрьенг
Кэрьенг
Мамер 32
Кэрьенг
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.11.2025
Мамер 32
Мамер 32
2:0
Кэрьенг
Кэрьенг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кэрьенг Кэрьенг
34%
Мамер 32 Мамер 32
66%
Атаки
97
117
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
8
6
Игры 11 тур
26.10.2025
Виктория Роспорт
0:2
ФК 03 Дифферданж
Завершен
26.10.2025
Петанж
1:0
Женесс Канах
Завершен
26.10.2025
Свифт Эсперанж
0:1
Женесс Эш
Завершен
26.10.2025
УНА Штрассен
5:0
Роданж
Завершен
26.10.2025
Кэрьенг
4:2
Мамер 32
Завершен
26.10.2025
Атерт
7:1
Хостерт
Завершен
26.10.2025
Мондорф-ле-Бен
3:1
Ф91 Дюделанж
Завершен
25.10.2025
Прогресс
1:3
Унион Люксембург
Завершен
Комментарии к матчу
