Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион : Кэрьенг — Мамер 32 , 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Käerjenger Dribbel .

Превью матча Кэрьенг — Мамер 32

Команда Кэрьенг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-17. Команда Мамер 32, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-16. Команда Кэрьенг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мамер 32 забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Мамер 32, в том матче победу одержали хозяева.