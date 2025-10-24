Превью матча Алверка — Жил Висенте

Команда Алверка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Жил Висенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Алверка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Жил Висенте забивает 1, пропускает 1.