24.10.2025

Смотреть онлайн Алверка - Жил Висенте 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: АлверкаЖил Висенте, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo FC Alverca. Судить этот матч будет Жоау Пиньейру.

МСК, 9 тур, Стадион: Complexo Desportivo FC Alverca
Португалия - Примейра-лига
Алверка
Завершен
0 : 4
24 октября 2025
Жил Висенте
Esteves 1'
Santiago Garcia Gonzalez 45'
Felipe 51'
Marcos Fernandez Cozar 70'
Смотреть онлайн
Esteves - Жил Висенте icon
1'
Santiago Garcia Gonzalez icon
45'
Счет после первого тайма 0:2
Felipe - Жил Висенте icon
51'
Marcos Fernandez Cozar icon
70'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
1'
Esteves - 1-ый Гол
4'
Угловой
Жил Висенте - Угловой
22'
Угловой
Жил Висенте - Угловой
22'
Угловой
Жил Висенте - Угловой
25'
Угловой
Алверка - Угловой
45'
Santiago Garcia Gonzalez - 2-ой Гол забит с передачи Felipe
Счет после первого тайма 0:2
51'
Felipe - 3-ий Гол
69'
Угловой
Жил Висенте - Угловой
70'
Marcos Fernandez Cozar - 4-ый Гол забит с передачи Esteves
79'
Алверка - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Алверка — Жил Висенте

Команда Алверка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Жил Висенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Алверка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Жил Висенте забивает 1, пропускает 1.

Алверка Алверка
13
Португалия
Andre Nogueira Gomes
4
Бразилия
Kaiky Marques Naves
5
Испания
Серхи Гомез
33
Франция
Bastien Meupiyou
2
Испания
Nabil Touaizi
21
Гана
Sabit Abdulai
8
Бразилия
Alexsandro Amorim de Freitas Filho
55
Португалия
Francisco Edgar Chissumba Rodrigues
18
Бразилия
Линкольн
9
Сербия
Marko Milovanovic
11
Бельгия
Cedric Nuozzi
Тренер
Португалия
Custodio
Жил Висенте Жил Висенте
42
Бразилия
Andrew
2
Португалия
Ze Carlos
39
Ангола
Буату
4
Франция
Marvin Elimbi Gilbert
3
Кот-д'Ивуар
Н`Кломанде Гислен Конан
5
Аргентина
Facundo Caseres
10
Португалия
Luis Esteves
77
Бразилия
Мурило
95
Испания
Santiago Garcia Gonzalez
11
Португалия
Joelson Fernandes
9
Бразилия
Pablo
Тренер
Португалия
Сезар Пейшоту

Статистика матча

Владение мячом
Алверка Алверка
56%
Жил Висенте Жил Висенте
44%
Атаки
85
72
Угловые
1
4
Фолы
6
9
Удары (всего)
2
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Жоау Пиньейру (Португалия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Жоау Пиньейру назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
