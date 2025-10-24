Смотреть онлайн Алверка - Жил Висенте 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Алверка — Жил Висенте, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo FC Alverca. Судить этот матч будет Жоау Пиньейру.
Превью матча Алверка — Жил Висенте
Команда Алверка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Жил Висенте, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-5. Команда Алверка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Жил Висенте забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Жоау Пиньейру (Португалия).
За последние 14 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Жоау Пиньейру назначал пенальти