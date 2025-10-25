Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Эстрела - Риу Ави 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: ЭстрелаРиу Ави, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сидаде-де-Коимбра. Судить этот матч будет Luis Miguel Branco Godinho.

МСК, 9 тур, Стадион: Сидаде-де-Коимбра
Португалия - Примейра-лига
Эстрела
Eric Emanuel da Silva Moreira 28'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Риу Ави
Andre Dhominique Queiroz Santiago da Silva 50'
Мариос Врушай 71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Eric Emanuel da Silva Moreira icon
28'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
Eric Emanuel da Silva Moreira icon
50'
Мариос Врушай icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,5
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Риу Ави - Угловой
15'
Угловой
Риу Ави - Угловой
28'
Eric Emanuel da Silva Moreira - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Эстрела Amadora - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,5
47'
Угловой
Эстрела Amadora - Угловой
50'
Eric Emanuel da Silva Moreira - 2-ой Гол
55'
Угловой
Эстрела Amadora - Угловой
56'
Угловой
Эстрела Amadora - Угловой
71'
Мариос Врушай - 3-ий Гол
83'
Угловой
Риу Ави - Угловой
84'
Угловой
Риу Ави - Угловой
84'
Угловой
Риу Ави - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,5

Превью матча Эстрела — Риу Ави

Команда Эстрела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда Риу Ави, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Эстрела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Риу Ави забивает 1, пропускает 1.

Эстрела Эстрела
40
Бразилия
Ренан Рибейро
30
Бразилия
Luan Patrick
79
Болгария
Atanas Chernev
21
Португалия
Guilherme Manuel Serrao Montoia
17
Гвинея-Бисау
Jefferson Encada
6
Франция
Oumar Ngom
19
Португалия
Paulo Moreira
55
Нидерланды
Sidny Lopes Cabral
99
Нигерия
Marcus
98
Португалия
Кикаш
8
Бразилия
Robson Lucas Oliveira Botelho
Тренер
Португалия
Joao Nuno
Риу Ави Риу Ави
22
Коста-Рика
Kevin Chamorro
23
Аргентина
Francisco Petrasso
32
Чехия
Якуб Брабеч
6
Англия
Nelson Abbey
17
Греция
Мариос Врушай
5
Греция
Andreas-Richardos Ntoi
10
Коста-Рика
Brandon Aguilera
3
Греция
Nikolaos Athanasiou
11
Бразилия
Andre Luiz
9
Бразилия
Clayton Fernandes Silva
80
Германия
Ole Pohlmann
Тренер
Греция
Sotiris Sylaidopoulos

Статистика матча

Владение мячом
Эстрела Эстрела
57%
Риу Ави Риу Ави
43%
Атаки
94
63
Угловые
4
5
Фолы
7
6
Удары (всего)
3
3
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Miguel Branco Godinho (Португалия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (4 из 14 матчей) Luis Miguel Branco Godinho назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Реал Бетис Реал Бетис
Утрехт Утрехт
27 Ноября
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Лион Лион
27 Ноября
23:00
Страсбург Страсбург
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Natus Vincere Natus Vincere
27 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
MOUZ MOUZ
27 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA