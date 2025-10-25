Смотреть онлайн Эстрела - Риу Ави 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Эстрела — Риу Ави, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сидаде-де-Коимбра. Судить этот матч будет Luis Miguel Branco Godinho.
Превью матча Эстрела — Риу Ави
Команда Эстрела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда Риу Ави, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Эстрела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Риу Ави забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Miguel Branco Godinho (Португалия).
За последние 14 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (4 из 14 матчей) Luis Miguel Branco Godinho назначал пенальти