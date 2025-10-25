Превью матча Бенфика — АРО

Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда АРО, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-19. Команда Бенфика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АРО забивает 1, пропускает 2.