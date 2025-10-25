Смотреть онлайн Бенфика - АРО 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Бенфика — АРО, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика. Судить этот матч будет Helder Carvalho.
Превью матча Бенфика — АРО
Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда АРО, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-19. Команда Бенфика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АРО забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Helder Carvalho (Португалия).
За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Helder Carvalho назначал пенальти