25.10.2025

Смотреть онлайн Бенфика - АРО 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: БенфикаАРО, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика. Судить этот матч будет Helder Carvalho.

МСК, 9 тур, Стадион: Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика
Португалия - Примейра-лига
Бенфика
Эвангелос Павлидис 9'
Эвангелос Павлидис 22'
Николас Отаменди 45+6'
50'
Franjo Ivanovic 90+3'
Завершен
5 : 0
25 октября 2025
АРО
Смотреть онлайн
Эвангелос Павлидис icon
9'
Эвангелос Павлидис icon
22'
Николас Отаменди icon
45+6'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
Бенфика icon
50'
Franjo Ivanovic icon
90+3'
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бенфика - Угловой
9'
Эвангелос Павлидис - 1-ый Гол
22'
Эвангелос Павлидис - 2-ой Гол
32'
Угловой
Бенфика - Угловой
32'
Угловой
Бенфика - Угловой
45+6'
Угловой
Бенфика - Угловой
45+6'
Николас Отаменди - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
47'
Угловой
Бенфика - Угловой
50'
Бенфика - 4-ый Гол
52'
Угловой
Бенфика - Угловой
72'
Угловой
Бенфика - Угловой
75'
Угловой
FC АРО - Угловой
79'
Угловой
Бенфика - Угловой
87'
Угловой
Бенфика - Угловой
90+3'
Franjo Ivanovic - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 2,2

Превью матча Бенфика — АРО

Команда Бенфика в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-8. Команда АРО, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-19. Команда Бенфика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АРО забивает 1, пропускает 2.

Бенфика Бенфика
1
Украина
Анатолий Трубин
17
Босния и Герцеговина
Amar Dedic
4
Португалия
Antonio Silva
44
Португалия
Tomas Araujo
26
Швеция
Samuel Dahl
20
Бразилия
Richard
5
Аргентина
Enzo Barrenechea
11
Бельгия
Доди Люкебакио
10
Украина
Georgiy Sudakov
8
Норвегия
Фредрик Аурснес
14
Греция
Эвангелос Павлидис
Тренер
Португалия
Жозе Моуриньо
АРО АРО
58
Германия
Nico Mantl
28
Португалия
Tiago Esgaio
3
Испания
Jose Fontan
5
Сербия
Boris Popovic
16
Испания
Arnau Sola Mateu
21
Япония
Taichi Fukui
8
Португалия
Давид Симао
11
Испания
Miguel Puche Garcia
14
Южная Корея
Hyun-ju Lee
7
Франция
Джуара Найс
17
Испания
Barbero
Тренер
Португалия
Васку Себра

Статистика матча

Владение мячом
Бенфика Бенфика
54%
АРО АРО
46%
Атаки
107
84
Угловые
9
1
Фолы
2
11
Удары (всего)
5
2
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
10
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Helder Carvalho (Португалия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Helder Carvalho назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
