Смотреть онлайн Фамаликао - Гимарайнш 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Фамаликао — Гимарайнш, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипаль де Фамиликан. Судить этот матч будет Sergio Guelho.
Превью матча Фамаликао — Гимарайнш
Команда Фамаликао в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-1. Команда Гимарайнш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Фамаликао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Гимарайнш забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sergio Guelho (Португалия).
За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Sergio Guelho назначал пенальти