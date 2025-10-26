Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Фамаликао - Гимарайнш 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: ФамаликаоГимарайнш, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипаль де Фамиликан. Судить этот матч будет Sergio Guelho.

МСК, 9 тур, Стадион: Мунисипаль де Фамиликан
Португалия - Примейра-лига
Фамаликао
Mathias De Amorim 41'
Sorriso 90+8'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Гимарайнш
Смотреть онлайн
Mathias De Amorim icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Sorriso - Фамаликао icon
90+8'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Фамаликао - Угловой
21'
Угловой
Гимарайнш - Угловой
25'
Угловой
Фамаликао - Угловой
26'
Угловой
Фамаликао - Угловой
36'
Угловой
Гимарайнш - Угловой
41'
Mathias De Amorim - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
57'
Угловой
Гимарайнш - Угловой
70'
Угловой
Фамаликао - Угловой
80'
Угловой
Фамаликао - Угловой
88'
Угловой
Гимарайнш - Угловой
90+8'
Sorriso - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча Фамаликао — Гимарайнш

Команда Фамаликао в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-1. Команда Гимарайнш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Фамаликао в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Гимарайнш забивает 1, пропускает 1.

Фамаликао Фамаликао
25
Черногория
Лазар Царевич
17
Португалия
Rodrigo Pinheiro
3
Эквадор
Leonardo Realpe
16
Нидерланды
Юстин де Хас
5
Португалия
Луис Рафаэль
6
Нидерланды
Томми Ван Де Лой
14
Португалия
Mathias De Amorim
77
Франция
Antoine Joujou
20
Португалия
Gustavo Sa
7
Бразилия
Marcos Vinicios
12
Франция
Simon Elisor
Тренер
Португалия
Hugo Oliveira
Гимарайнш Гимарайнш
25
Колумбия
Juan Diego Castillo Reyes
2
Португалия
Miguel Magalhaes
4
Испания
Oscar Rivas Viondi
26
Уругвай
Родриго Абаскаль
17
Украина
Орест Лебеденко
16
Ангола
Beni
20
Португалия
Саму
22
Испания
Fabio Blanco
23
Португалия
Diogo Lobao Sousa
48
Бельгия
Noah Saviolo
90
Сенегал
Alioune Ndoye
Тренер
Португалия
Luis Pinto

Статистика матча

Владение мячом
Фамаликао Фамаликао
50%
Гимарайнш Гимарайнш
50%
Атаки
68
102
Угловые
5
4
Фолы
21
14
Удары (всего)
11
8
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
10
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sergio Guelho (Португалия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Sergio Guelho назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
