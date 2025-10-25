Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Санта-Клара - АВС 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: Санта-КлараАВС, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу де Сан Мигел. Судить этот матч будет Antonio Nobre.

МСК, 9 тур, Стадион: Эштадиу де Сан Мигел
Португалия - Примейра-лига
Санта-Клара
Serginho 72'
Vinicius 78'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
АВС
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Serginho - Санта-Клара icon
72'
Vinicius icon
78'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
АВС - Угловой
7'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
28'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
28'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
45+1'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
45+1'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
57'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
69'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
72'
Serginho - 1-ый Гол
78'
Vinicius - 2-ой Гол
83'
Угловой
Санта-Клара - Угловой
85'
Угловой
АВС - Угловой
86'
Угловой
АВС - Угловой
88'
Угловой
АВС - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Санта-Клара — АВС

Команда Санта-Клара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-12.

Санта-Клара Санта-Клара
1
Бразилия
Gabriel Batista
13
Португалия
Роча
64
Бразилия
Paulo Victor
23
Бразилия
Sidney Lima
42
Бразилия
Lucas Soares de Almeida
6
Бразилия
Adriano
35
Португалия
Sergio Miguel Lobo Araujo
8
Португалия
Pedro Ferreira
70
Бразилия
Vinicius
11
Бразилия
Brenner
29
Бразилия
Wendel
Тренер
Португалия
Vasco Matos
АВС АВС
99
Португалия
Жуан Гонсалвеш
2
Португалия
Diogo Spencer
42
Колумбия
Cristian Devenish
4
Сенегал
Sidi Bane
24
Португалия
Кики
15
Испания
Хауме Грау
6
Бразилия
Густаво Амаро Ассунсао
11
Babatunde Akinsola
8
Бразилия
Pedro Lima Barros
16
ЮАР
Кобамело Кодисанг
7
Португалия
То Мане
Тренер
Португалия
Жуан Педро Соуза

Статистика матча

Владение мячом
Санта-Клара Санта-Клара
60%
АВС АВС
40%
Атаки
113
77
Угловые
8
4
Фолы
10
14
Удары (всего)
13
6
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Antonio Nobre (Португалия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Antonio Nobre назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
