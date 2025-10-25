Смотреть онлайн Санта-Клара - АВС 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Санта-Клара — АВС, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу де Сан Мигел. Судить этот матч будет Antonio Nobre.
Превью матча Санта-Клара — АВС
Команда Санта-Клара в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-12.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Antonio Nobre (Португалия).
За последние 9 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Antonio Nobre назначал пенальти