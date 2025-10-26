Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Эшторил - Насьонал 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: ЭшторилНасьонал, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Антонио Коимбра да Мота. Судить этот матч будет Miguel Andre Monteiro Fonseca.

МСК, 9 тур, Стадион: Эстадио Антонио Коимбра да Мота
Португалия - Примейра-лига
Эшторил
Yanis Begraoui 60'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Насьонал
Cardoso 37'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Cardoso - Насьонал icon
37'
Yanis Begraoui icon
60'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Эшторил - Угловой
13'
Угловой
Насьонал - Угловой
17'
Угловой
Эшторил - Угловой
37'
Угловой
Насьонал - Угловой
37'
Cardoso - 1-ый Гол
45+7'
Угловой
Эшторил - Угловой
51'
Угловой
Насьонал - Угловой
55'
Угловой
Эшторил - Угловой
55'
Угловой
Эшторил - Угловой
60'
Yanis Begraoui - 2-ой Гол
70'
Угловой
Насьонал - Угловой
83'
Угловой
Эшторил - Угловой
86'
Угловой
Насьонал - Угловой
Превью матча Эшторил — Насьонал

Команда Эшторил в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Насьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Эшторил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насьонал забивает 1, пропускает 2.

Эшторил Эшторил
1
Испания
Хоэль Роблес
44
Франция
Kevin Boma
25
Австрия
Felix Bacher
5
Англия
Antef Tsoungui
22
Португалия
Pedro Carvalho
6
Испания
Jandro Orellana
10
Англия
Jordan Holsgrove
20
Португалия
Goncalo Costa
12
Португалия
Жоау Карвалью
14
Франция
Yanis Begraoui
19
Португалия
Andre Filipe Ferreira Lacximicant
Тренер
Англия
Ian Cathro
Насьонал Насьонал
1
Бразилия
Kaique Pereira Azarias
2
Португалия
Жоао Аурелио
34
Бразилия
Leo Santos
38
Бразилия
Ze Vitor
5
Португалия
Жозе Гомиш
28
Бразилия
Liziero
6
Бразилия
Matheus Dias
15
Тунис
Chiheb Labidi
11
Бразилия
Paulo Boia
9
Венесуэла
Jesus . Ramirez
99
Бразилия
Pablo Ruan Messias Cardozo
Тренер
Португалия
Tiago Margarido

Статистика матча

Владение мячом
Эшторил Эшторил
59%
Насьонал Насьонал
41%
Атаки
100
86
Угловые
6
5
Фолы
9
12
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Miguel Andre Monteiro Fonseca (Португалия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Miguel Andre Monteiro Fonseca назначал пенальти

Комментарии к матчу
