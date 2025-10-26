Смотреть онлайн Эшторил - Насьонал 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Эшторил — Насьонал, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Антонио Коимбра да Мота. Судить этот матч будет Miguel Andre Monteiro Fonseca.
Превью матча Эшторил — Насьонал
Команда Эшторил в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Насьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Эшторил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насьонал забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Miguel Andre Monteiro Fonseca (Португалия).
За последние 4 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Miguel Andre Monteiro Fonseca назначал пенальти