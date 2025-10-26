Превью матча Эшторил — Насьонал

Команда Эшторил в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Насьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Эшторил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насьонал забивает 1, пропускает 2.