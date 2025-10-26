Превью матча Брага — Каса Пиа

Команда Брага в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Каса Пиа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-12. Команда Брага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Каса Пиа забивает 1, пропускает 1.