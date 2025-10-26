Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Брага - Каса Пиа 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: БрагаКаса Пиа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипал де Брага. Судить этот матч будет Carlos Macedo.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадион Мунисипал де Брага
Португалия - Примейра-лига
Брага
Рикарду Орта 5'
Gustaf Lagerbielke 8'
Mario Dorgeles 48'
Родриго Саласар Мартинес 57'
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
Каса Пиа
Рикарду Орта icon
5'
Gustaf Lagerbielke icon
8'
Mario Dorgeles icon
48'
Родриго Саласар Мартинес icon
57'
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Рикарду Орта - 1-ый Гол
8'
Gustaf Lagerbielke - 2-ой Гол
33'
Угловой
Брага - Угловой
35'
Угловой
Брага - Угловой
40'
Угловой
Каса Пиа - Угловой
48'
Mario Dorgeles - 3-ий Гол
57'
Родриго Саласар Мартинес - 4-ый Гол
65'
Угловой
Каса Пиа - Угловой
75'
Угловой
Брага - Угловой
77'
Угловой
Брага - Угловой
Превью матча Брага — Каса Пиа

Команда Брага в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Каса Пиа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-12. Команда Брага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Каса Пиа забивает 1, пропускает 1.

Брага Брага
1
Чехия
Lukas Hornicek
2
Испания
Victor Perea
14
Швеция
Gustaf Lagerbielke
26
Германия
Bright Akwo Arrey-Mbi
10
Уругвай
Родриго Саласар Мартинес
50
Португалия
Diego Rodrigues
29
Франция
Jean-Baptiste Gorby
5
Португалия
Leonardo Lelo
20
Дания
Mario Dorgeles
9
Франция
Amine El Ouazzani
21
Португалия
Рикарду Орта
Тренер
Испания
Carlos Vicens
Каса Пиа Каса Пиа
22
Португалия
Daniel Azevedo
27
Бразилия
Kaique Rocha
4
Португалия
Joao Pedro Goulart Sliva
43
Бразилия
Sousa
72
Испания
Гаиска Ларрасабаль
42
Колумбия
Себастьян Перес
14
Португалия
Miguel Sousa
74
Гвинея-Бисау
Renato Nhaga
18
Португалия
Андре Жералдеш
29
Франция
Жереми Ливолан
10
Нидерланды
Dailon Rocha Livramento
Тренер
Португалия
Joao Pereira

Статистика матча

Владение мячом
Брага Брага
60%
Каса Пиа Каса Пиа
40%
Атаки
87
54
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos Macedo (Португалия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Carlos Macedo назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
