Смотреть онлайн Брага - Каса Пиа 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Брага — Каса Пиа, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипал де Брага. Судить этот матч будет Carlos Macedo.
Превью матча Брага — Каса Пиа
Команда Брага в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-8. Команда Каса Пиа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-12. Команда Брага в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Каса Пиа забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos Macedo (Португалия).
За последние 7 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Carlos Macedo назначал пенальти