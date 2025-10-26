Смотреть онлайн Тондела - Спортинг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Примейра-лига: Тондела — Спортинг, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жоау Кардошу. Судить этот матч будет Jose Bessa.
Превью матча Тондела — Спортинг
Команда Тондела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-14. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-8. Команда Тондела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Спортинг забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Bessa (Португалия).
За последние 5 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Jose Bessa назначал пенальти