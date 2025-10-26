Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Тондела - Спортинг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Примейра-лига: ТонделаСпортинг, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу Жоау Кардошу. Судить этот матч будет Jose Bessa.

МСК, 9 тур, Стадион: Эштадиу Жоау Кардошу
Португалия - Примейра-лига
Тондела
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Спортинг
Luis Suarez 18'
Flavio Goncalves 59'
Geovany Tcherno Quenda 90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Luis Suarez icon
18'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Flavio Goncalves icon
59'
Geovany Tcherno Quenda icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Спортинг - Угловой
4'
Угловой
Спортинг - Угловой
7'
Угловой
Спортинг - Угловой
18'
Luis Suarez - 1-ый Гол
26'
Угловой
Спортинг - Угловой
34'
Угловой
Спортинг - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
51'
Угловой
Спортинг - Угловой
59'
Flavio Goncalves - 2-ой Гол
67'
Угловой
Тондела - Угловой
76'
Угловой
Спортинг - Угловой
82'
Угловой
Тондела - Угловой
90'
Угловой
Спортинг - Угловой
90+2'
Geovany Tcherno Quenda - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Спортинг - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,1

Превью матча Тондела — Спортинг

Команда Тондела в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-14. Команда Спортинг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-8. Команда Тондела в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Спортинг забивает 3, пропускает 1.

Тондела Тондела
31
Бразилия
Bernardo Caltabiano Parise Fontes
2
Бразилия
Бебето
20
Brayan Medina
4
Португалия
Christian Marques
60
Нигерия
Emmanuel Maviram
15
ЮАР
Сфефело Ситоле
97
Бразилия
Cicero
7
Бразилия
Pedro Henryque
16
Португалия
Маркос Лопес
17
Португалия
Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
29
Франция
Теосон Джордан Сьебатше
Тренер
Португалия
Иву Виейра
Спортинг Спортинг
1
Португалия
Руи Силва
22
Испания
Ivan Fresneda
26
Кот-д'Ивуар
Ousmane Diomande
25
Португалия
Goncalo Inacio
20
Уругвай
Максимиллиано Араухо
42
Дания
Morten Hjulmand
52
Португалия
Joao Pedro Aranuth Barrocas Simoes
10
Мозамбик
Geny Catamo
17
Португалия
Тринкао
8
Португалия
Педро Гонсалвес
97
Колумбия
Luis Suarez
Тренер
Португалия
Rui Borges

Статистика матча

Владение мячом
Тондела Тондела
34%
Спортинг Спортинг
66%
Атаки
93
109
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
8
13
Удары в створ ворот
2
15

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Bessa (Португалия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Jose Bessa назначал пенальти

Игры 9 тур
27.10.2025
Морейренсе
1:2
ФК Порту
Завершен
26.10.2025
Брага
4:0
Каса Пиа
Завершен
26.10.2025
Тондела
0:3
Спортинг
Завершен
26.10.2025
Эшторил
1:1
Насьонал
Завершен
26.10.2025
Фамаликао
2:0
Гимарайнш
Завершен
25.10.2025
Эстрела
1:2
Риу Ави
Завершен
25.10.2025
Бенфика
5:0
АРО
Завершен
25.10.2025
Санта-Клара
2:0
АВС
Завершен
24.10.2025
Алверка
0:4
Жил Висенте
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA