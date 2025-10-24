Смотреть онлайн Вердер Бремен - Унион Берлин 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Вердер Бремен — Унион Берлин, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Везерштадион. Судить этот матч будет Даниэль Шлагер.
Превью матча Вердер Бремен — Унион Берлин
Команда Вердер Бремен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Унион Берлин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-14. Команда Вердер Бремен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Унион Берлин забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Даниэль Шлагер (Германия).
За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 8 матчей) Даниэль Шлагер назначал пенальти