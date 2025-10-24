Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Вердер Бремен - Унион Берлин 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: Вердер БременУнион Берлин, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Везерштадион. Судить этот матч будет Даниэль Шлагер.

МСК, 8 тур, Стадион: Везерштадион
Германия - Бундеслига I
Вердер Бремен
Marco Grull 72'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Унион Берлин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Marco Grull icon
72'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
10'
Угловой
Вердер Бремен - Угловой
12'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
14'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
20'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
22'
Угловой
Вердер Бремен - Угловой
37'
Угловой
Вердер Бремен - Угловой
45+2'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Угловой
Вердер Бремен - Угловой
57'
Угловой
Вердер Бремен - Угловой
72'
Marco Grull - 1-ый Гол забит с передачи Юкинари Сугавара
90+6'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Вердер Бремен — Унион Берлин

Команда Вердер Бремен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда Унион Берлин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-14. Команда Вердер Бремен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Унион Берлин забивает 2, пропускает 1.

Вердер Бремен Вердер Бремен
30
Германия
Mio Backhaus
3
Япония
Юкинари Сугавара
5
Германия
Амос Пипер
31
Германия
Karim Coulibaly
32
Австрия
Марко Фридль
14
Бельгия
Senne Lynen
6
Дания
Йенс Стейдж
17
Австрия
Marco Grull
20
Австрия
Романо Шмид
7
Бельгия
Samuel Mbangula Tshifunda
44
Нигерия
Виктор Бонифасе
Тренер
Германия
Стеффен Хорст
Унион Берлин Унион Берлин
1
Дания
Фредерик Реннов
5
Нидерланды
Данило Дуки
14
Австрия
Leopold Querfeld
4
Португалия
Диого Лейте
28
Австрия
Кристофер Триммел
8
Германия
Рани Кедира
6
Германия
Aljoscha Kemlein
39
Германия
Derrick Kohn
7
Англия
Оливер Берк
10
Германия
Ilyas Ansah
23
Сербия
Andrej Ilic
Тренер
Германия
Стеффен Баумгарт

Статистика матча

Владение мячом
Вердер Бремен Вердер Бремен
58%
Унион Берлин Унион Берлин
42%
Атаки
115
92
Угловые
5
6
Фолы
4
12
Удары (всего)
6
7
Удары мимо ворот
13
10
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Даниэль Шлагер (Германия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 8 матчей) Даниэль Шлагер назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA