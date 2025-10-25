Смотреть онлайн Гамбург - Вольфсбург 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Гамбург — Вольфсбург, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фолькспаркштадион. Судить этот матч будет Мартин Петерсен.
Превью матча Гамбург — Вольфсбург
Команда Гамбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-15. Команда Вольфсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Гамбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вольфсбург забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Мартин Петерсен (Германия).
За последние 7 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Мартин Петерсен назначал пенальти