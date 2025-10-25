Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гамбург - Вольфсбург 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: ГамбургВольфсбург, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Фолькспаркштадион. Судить этот матч будет Мартин Петерсен.

МСК, 8 тур, Стадион: Фолькспаркштадион
Германия - Бундеслига I
Гамбург
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Вольфсбург
Adam Daghim 15'
Adam Daghim icon
15'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,5
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Гамбург - Угловой
5'
Угловой
Гамбург - Угловой
15'
Adam Daghim - 1-ый Гол забит с передачи Кристиан Эриксен
18'
Угловой
Гамбург - Угловой
32'
Угловой
Вольфсбург - Угловой
45+1'
Гамбург - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1 : 1,5
50'
Угловой
Гамбург - Угловой
51'
Угловой
Гамбург - Угловой
62'
Угловой
Гамбург - Угловой
65'
Угловой
Гамбург - Угловой
71'
Угловой
Гамбург - Угловой
90'
Угловой
Гамбург - Угловой
90+4'
Угловой
Гамбург - Угловой
90+4'
Угловой
Гамбург - Угловой

Превью матча Гамбург — Вольфсбург

Команда Гамбург в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-15. Команда Вольфсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-17. Команда Гамбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вольфсбург забивает 2, пропускает 2.

Гамбург Гамбург
1
Португалия
Даниэль Фернандес Хеур
24
Аргентина
Nicolas Capaldo Taboas
44
Хорватия
Luka Vuskovic
8
Германия
Daniel Elfadli
2
Франция
William Mikelbrencis
6
Бельгия
Альберт-Мбойо Самби Локонга
21
Германия
Nicolai Remberg
28
Швейцария
Миро Мухайм
14
Франция
Rayan Philippe
11
Германия
Ransford Konigsdorffer
7
Франция
Жан-Люк Домпе
Тренер
Германия
Merlin Polzin
Вольфсбург Вольфсбург
1
Польша
Камиль Грабара
26
Франция
Sael Kumbedi
14
Нидерланды
Jenson Seelt
4
Греция
Konstantinos Koulierakis
25
Германия
Aaron Zehnter
5
Бразилия
Vinicius
27
Германия
Максимилиан Арнольд
11
Дания
Adam Daghim
24
Дания
Кристиан Эриксен
9
Алжир
Mohamed El Amine Amoura
23
Дания
Йонас Винд
Тренер
Нидерланды
Paul Simonis

Статистика матча

Владение мячом
Гамбург Гамбург
61%
Вольфсбург Вольфсбург
39%
Атаки
112
78
Угловые
11
1
Фолы
8
17
Удары (всего)
17
5
Удары мимо ворот
20
4
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Мартин Петерсен (Германия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 44 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Мартин Петерсен назначал пенальти

