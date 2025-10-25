Смотреть онлайн Боруссия М'гладбах - Бавария Мюнхен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Боруссия М'гладбах — Бавария Мюнхен, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Боруссия Парк. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.
Превью матча Боруссия М'гладбах — Бавария Мюнхен
Команда Боруссия М'гладбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-20. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 38-5. Команда Боруссия М'гладбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бавария Мюнхен забивает 4, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти