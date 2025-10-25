Превью матча Боруссия М'гладбах — Бавария Мюнхен

Команда Боруссия М'гладбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-20. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 38-5. Команда Боруссия М'гладбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бавария Мюнхен забивает 4, пропускает 1.