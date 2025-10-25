Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Боруссия М'гладбах - Бавария Мюнхен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: Боруссия М'гладбахБавария Мюнхен, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Боруссия Парк. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.

МСК, 8 тур, Стадион: Боруссия Парк
Германия - Бундеслига I
Боруссия М'гладбах
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Бавария Мюнхен
Йосуа Киммих 64'
Рафаэл Геррейру 69'
Lennart Karl 81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Йосуа Киммих icon
64'
Рафаэл Геррейру icon
69'
Lennart Karl icon
81'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
9'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
22'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
45+1'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
61'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
64'
Йосуа Киммих - 1-ый Гол
69'
Рафаэл Геррейру - 2-ой Гол забит с передачи Майкл Олисе
71'
Угловой
Боруссия М'гладбах - Угловой
75'
Боруссия М'гладбах - Незабитый пенальти
81'
Lennart Karl - 3-ий Гол забит с передачи Рафаэл Геррейру
90+1'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
90+5'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой

Превью матча Боруссия М'гладбах — Бавария Мюнхен

Команда Боруссия М'гладбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-20. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 38-5. Команда Боруссия М'гладбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бавария Мюнхен забивает 4, пропускает 1.

Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
33
Германия
Мориц Николас
17
Германия
Jens Castrop
30
Швейцария
Нико Эльведи
4
Нидерланды
Кевин Дикс
20
Германия
Luca Netz
16
Германия
Филипп Сандер
6
Германия
Yannick Engelhardt
9
Франция
Франк Хонорат
7
Австрия
Кевин Штегер
27
Германия
Rocco Reitz
15
Швейцария
Харис Табакович
Тренер
Польша
Ойген Полански
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
40
Германия
Jonas Urbig
23
Франция
Саша Боеу
2
Франция
Дайот Упамекано
3
Южная Корея
Min-jae Kim
20
Германия
Tom Bischof
6
Германия
Йосуа Киммих
8
Германия
Леон Горецка
17
Англия
Майкл Олисе
9
Англия
Гарри Кейн
14
Колумбия
Луис Диас
11
Сенегал
Nicolas Jackson
Тренер
Бельгия
Венсан Компани

Статистика матча

Владение мячом
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
17%
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
83%
Атаки
60
176
Угловые
1
8
Фолы
6
9
Удары (всего)
1
19
Удары мимо ворот
1
15
Удары в створ ворот
0
11

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти

Комментарии к матчу
