25.10.2025

Смотреть онлайн Аугсбург - РБ Лейпциг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: АугсбургРБ Лейпциг, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ВВК Арена. Судить этот матч будет Даниэль Зиберт.

МСК, 8 тур, Стадион: ВВК Арена
Германия - Бундеслига I
Аугсбург
Завершен
0 : 6
25 октября 2025
РБ Лейпциг
Yan Diomande 10'
da Cruz 18'
Antonio Eromonsele Nordby Nusa 22'
Кристоф Баумгартнер 38'
Forzan Assan Ouedraogo 56'
Castello Lukeba 65'
Yan Diomande icon
10'
da Cruz - РБ Лейпциг icon
18'
Antonio Eromonsele Nordby Nusa icon
22'
Кристоф Баумгартнер icon
38'
Счет после первого тайма 0:4 : 3,1
Forzan Assan Ouedraogo icon
56'
Castello Lukeba icon
65'
Текстовая трансляция
10'
Yan Diomande - 1-ый Гол забит с передачи da Cruz
14'
Угловой
Аугсбург - Угловой
18'
da Cruz - 2-ой Гол
22'
Antonio Eromonsele Nordby Nusa - 3-ий Гол забит с передачи Yan Diomande
38'
Кристоф Баумгартнер - 4-ый Гол забит с передачи Yan Diomande
Счет после первого тайма 0:4 : 3,1
56'
Forzan Assan Ouedraogo - 5-ый Гол забит с передачи Кристоф Баумгартнер
65'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
65'
Castello Lukeba - 6-ый Гол
73'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
73'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
78'
Угловой
Аугсбург - Угловой

Превью матча Аугсбург — РБ Лейпциг

Команда Аугсбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-17. Команда РБ Лейпциг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Аугсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РБ Лейпциг забивает 2, пропускает 2.

Аугсбург Аугсбург
1
Германия
Финн Дамен
17
Хорватия
Кристиян Якич
5
Франция
Chrislain Matsima
40
США
Noahkai Daniel Banks
30
Германия
Anton Kade
4
Франция
Хан-Ноа Массенго
19
Германия
Robin Fellhauer
13
Димитриос Гианнулис
32
Швейцария
Fabian Rieder
20
Франция
Алексис Клод Морис
26
Германия
Elias Saad
Тренер
Германия
Сандро Вагнер
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
Венгрия
Петер Гулач
17
Германия
Боте Баку
4
Венгрия
Уилли Орбан
23
Франция
Castello Lukeba
22
Германия
Дэвид Раум
20
Германия
Forzan Assan Ouedraogo
13
Австрия
Nicolas Seiwald
14
Австрия
Кристоф Баумгартнер
49
Кот-д'Ивуар
Yan Diomande
40
Бразилия
Romulo
7
Норвегия
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
Тренер
Германия
Оле Вернер

Статистика матча

Владение мячом
Аугсбург Аугсбург
48%
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
52%
Атаки
146
78
Угловые
2
3
Фолы
9
10
Удары (всего)
16
14
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Даниэль Зиберт (Германия).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Даниэль Зиберт назначал пенальти

Комментарии к матчу
