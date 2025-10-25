Смотреть онлайн Аугсбург - РБ Лейпциг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Аугсбург — РБ Лейпциг, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ВВК Арена. Судить этот матч будет Даниэль Зиберт.
Превью матча Аугсбург — РБ Лейпциг
Команда Аугсбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-17. Команда РБ Лейпциг, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Аугсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. РБ Лейпциг забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Даниэль Зиберт (Германия).
За последние 13 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Даниэль Зиберт назначал пенальти