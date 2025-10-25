Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Боруссия Дортмунд - Кёльн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: Боруссия ДортмундКёльн, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Судить этот матч будет Бенджамин Бранд.

МСК, 8 тур, Стадион: Сигнал Идуна Парк
Германия - Бундеслига I
Боруссия Дортмунд
Maximilian Beier 90+6'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Кёльн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Maximilian Beier icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кёльн - Угловой
6'
Угловой
Кёльн - Угловой
9'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
10'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
11'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
45+2'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
62'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
67'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
68'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
72'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
77'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
78'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
88'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90+5'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90+6'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90+6'
Maximilian Beier - 1-ый Гол забит с передачи Фабио Силва
90+9'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
90+9'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,2

Превью матча Боруссия Дортмунд — Кёльн

Команда Боруссия Дортмунд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-14. Команда Кёльн, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-11. Команда Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кёльн забивает 3, пропускает 1.

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
1
Швейцария
Грегор Кобель
3
Германия
Вальдемар Антон
4
Германия
Нико Шлоттербек
5
Алжир
Рами Бенсебайни
26
Норвегия
Юлиан Рюэрсон
13
Германия
Паскаль Гросс
8
Англия
Феликс Нмеча
24
Швеция
Daniel Svensson
27
Германия
Карим Адейеми
17
Англия
Carney Chukwuemeka
9
Франция
Серу Гирасси
Тренер
Хорватия
Нико Ковач
Кёльн Кёльн
1
Германия
Marvin Schwabe
4
Германия
Тим Хуберс
6
Германия
Eric Martel
39
Турция
Cenk Ozkacar
28
Норвегия
Sebastian Sebulonsen
18
Исландия
Isak Bergmann Johanneson
8
Германия
Denis Huseinbasic
32
Дания
Kristoffer Lund
16
Польша
Jakub Kaminski
13
Германия
Said El Mala
30
Германия
Мариус Бюльтер
Тренер
Германия
Лукас Квасниок

Статистика матча

Владение мячом
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
70%
Кёльн Кёльн
30%
Атаки
138
44
Угловые
17
2
Фолы
10
8
Удары (всего)
20
3
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
9
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Бенджамин Бранд (Германия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Бенджамин Бранд назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
ВФБ Штутгарт
2:1
Майнц
Завершен
26.10.2025
Байер Леверкузен
2:0
СК Фрайбург
Завершен
25.10.2025
Боруссия Дортмунд
1:0
Кёльн
Завершен
25.10.2025
Боруссия М'гладбах
0:3
Бавария Мюнхен
Завершен
25.10.2025
Аугсбург
0:6
РБ Лейпциг
Завершен
25.10.2025
ТСГ Хоффенхайм
3:1
Хайденхайм
Завершен
25.10.2025
Гамбург
0:1
Вольфсбург
Завершен
24.10.2025
Вердер Бремен
1:0
Унион Берлин
Завершен
Комментарии к матчу
