Смотреть онлайн Боруссия Дортмунд - Кёльн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Боруссия Дортмунд — Кёльн, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Судить этот матч будет Бенджамин Бранд.
Превью матча Боруссия Дортмунд — Кёльн
Команда Боруссия Дортмунд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-14. Команда Кёльн, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-11. Команда Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кёльн забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Бенджамин Бранд (Германия).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Бенджамин Бранд назначал пенальти