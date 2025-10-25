Превью матча Боруссия Дортмунд — Кёльн

Команда Боруссия Дортмунд в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-14. Команда Кёльн, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-11. Команда Боруссия Дортмунд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кёльн забивает 3, пропускает 1.