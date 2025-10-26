Смотреть онлайн Байер Леверкузен - СК Фрайбург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: Байер Леверкузен — СК Фрайбург, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бай-Арена. Судить этот матч будет Харм Осмерс.
Превью матча Байер Леверкузен — СК Фрайбург
Команда Байер Леверкузен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Байер Леверкузен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Харм Осмерс (Германия).
За последние 12 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Харм Осмерс назначал пенальти