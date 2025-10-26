Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Байер Леверкузен - СК Фрайбург 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: Байер ЛеверкузенСК Фрайбург, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бай-Арена. Судить этот матч будет Харм Осмерс.

МСК, 8 тур, Стадион: Бай-Арена
Германия - Бундеслига I
Байер Леверкузен
Ernest Poku 22'
Эдмонд Тапсоба 52'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
СК Фрайбург
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ernest Poku icon
22'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Эдмонд Тапсоба icon
52'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
5'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
17'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
22'
Ernest Poku - 1-ый Гол забит с передачи Алеш Гарсия
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
52'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
52'
Эдмонд Тапсоба - 2-ой Гол
64'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Байер Леверкузен — СК Фрайбург

Команда Байер Леверкузен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Байер Леверкузен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 1.

Байер Леверкузен Байер Леверкузен
1
Нидерланды
Марк Флеккен
4
Англия
Jarell Quansah
5
Франция
Loic Bade
12
Буркина-Фасо
Эдмонд Тапсоба
13
Бразилия
Arthur Augusto De Matos Soares
6
Аргентина
Ignacio Fernandez
24
Испания
Алеш Гарсия
20
Испания
Алехандро Грималдо
7
Германия
Йонас Хофманн
19
Нидерланды
Ernest Poku
35
Камерун
Christian Michel Kofane
Тренер
Дания
Каспер Хьюлманд
СК Фрайбург СК Фрайбург
1
Германия
Noah Atubolu
17
Германия
Лукас Кублер
28
Германия
Маттиас Гинтер
3
Австрия
Филипп Линхарт
33
Франция
Jordy Makengo
8
Германия
Максимилиан Эггештайн
44
Швейцария
Johan Manzambi
29
Германия
Philipp Treu
9
Германия
Лукас Хоелер
7
Германия
Derry Lionel Scherhant
20
Нигерия
Чуквубуике Адаму
Тренер
Германия
Юлиан Шустер

Статистика матча

Владение мячом
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
69%
СК Фрайбург СК Фрайбург
31%
Атаки
114
72
Угловые
2
3
Фолы
9
8
Удары (всего)
12
8
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Харм Осмерс (Германия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Харм Осмерс назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA