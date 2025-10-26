Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I : Байер Леверкузен — СК Фрайбург , 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бай-Арена . Судить этот матч будет Харм Осмерс .

Превью матча Байер Леверкузен — СК Фрайбург

Команда Байер Леверкузен в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Байер Леверкузен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 1.