Смотреть онлайн ТСГ Хоффенхайм - Хайденхайм 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: ТСГ Хоффенхайм — Хайденхайм, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ПреЗеро Арена. Судить этот матч будет Маттиас Йолленбек.
Превью матча ТСГ Хоффенхайм — Хайденхайм
Команда ТСГ Хоффенхайм в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-13. Команда Хайденхайм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ТСГ Хоффенхайм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Хайденхайм забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Маттиас Йолленбек (Германия).
За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Маттиас Йолленбек назначал пенальти