Смотреть онлайн ТСГ Хоффенхайм - Хайденхайм 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: ТСГ Хоффенхайм — Хайденхайм, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ПреЗеро Арена. Судить этот матч будет Маттиас Йолленбек.