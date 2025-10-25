Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ТСГ Хоффенхайм - Хайденхайм 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: ТСГ ХоффенхаймХайденхайм, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ПреЗеро Арена. Судить этот матч будет Маттиас Йолленбек.

МСК, 8 тур, Стадион: ПреЗеро Арена
Германия - Бундеслига I
ТСГ Хоффенхайм
Fisnik Asllani 18'
Тим Лемперле 45+2'
Андрей Крамарич 63'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Хайденхайм
Stefan Schimmer 75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Fisnik Asllani icon
18'
Тим Лемперле icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Андрей Крамарич icon
63'
Stefan Schimmer icon
75'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
18'
Fisnik Asllani - 1-ый Гол забит с передачи Андрей Крамарич
30'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
44'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
45+2'
Тим Лемперле - 2-ой Гол забит с передачи Bazoumana Toure
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
53'
Угловой
Хайденхайм - Угловой
58'
Угловой
Хайденхайм - Угловой
60'
Угловой
Хайденхайм - Угловой
63'
Андрей Крамарич - 3-ий Гол забит с передачи Bazoumana Toure
72'
Угловой
Хайденхайм - Угловой
72'
Угловой
Хайденхайм - Угловой
73'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
75'
Stefan Schimmer - 4-ый Гол забит с передачи Йонас Форенбах
80'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
90+2'
Угловой
ТСГ Хоффенхайм - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1

Превью матча ТСГ Хоффенхайм — Хайденхайм

Команда ТСГ Хоффенхайм в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 28-13. Команда Хайденхайм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-15. Команда ТСГ Хоффенхайм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Хайденхайм забивает 2, пропускает 2.

ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
1
Германия
Оливер Бауманн
34
Чехия
Владимир Куфал
2
Чехия
Robin Hranac
21
Швейцария
Albian Hajdari
13
Бразилия
Бернардо
7
Швейцария
Leon Avdullahu
18
Нидерланды
Ваутер Бургер
11
Германия
Fisnik Asllani
27
Хорватия
Андрей Крамарич
29
Кот-д'Ивуар
Bazoumana Toure
19
Германия
Тим Лемперле
Тренер
Австрия
Кристиан Ильцер
Хайденхайм Хайденхайм
41
Германия
Diant Ramaj
6
Германия
Патрик Маинка
5
Германия
Бенедикт Гимбер
4
Германия
Тим Зирслебен
23
Германия
Haktab Omar Traore
30
Германия
Никлас Дорш
3
Германия
Jan Schoppner
19
Германия
Йонас Форенбах
21
Германия
Adrian Beck
22
Германия
Arijon Ibrahimovic
11
Грузия
Бруно Сиклич
Тренер
Германия
Франк Шмидт

Статистика матча

Владение мячом
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
59%
Хайденхайм Хайденхайм
41%
Атаки
115
96
Угловые
7
5
Фолы
14
13
Удары (всего)
9
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Маттиас Йолленбек (Германия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Маттиас Йолленбек назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA