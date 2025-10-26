Смотреть онлайн Борнмут - Ноттингем Форест 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Борнмут — Ноттингем Форест, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виталити Стэдиум. Судить этот матч будет Samuel Barrott.
Превью матча Борнмут — Ноттингем Форест
Команда Борнмут в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Ноттингем Форест, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-14. Команда Борнмут в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ноттингем Форест забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Samuel Barrott (Англия).
За последние 8 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Samuel Barrott назначал пенальти