26.10.2025

Смотреть онлайн Борнмут - Ноттингем Форест 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: БорнмутНоттингем Форест, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Виталити Стэдиум. Судить этот матч будет Samuel Barrott.

МСК, 9 тур, Стадион: Виталити Стэдиум
Английская Премьер-лига
Борнмут
Маркус Тавернер 25'
Junior Kroupi 40'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Ноттингем Форест
Смотреть онлайн
Маркус Тавернер icon
25'
Junior Kroupi - Борнмут icon
40'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Борнмут - Угловой
20'
Угловой
Ноттингем Форест - Угловой
23'
Угловой
Борнмут - Угловой
25'
Угловой
Борнмут - Угловой
25'
Маркус Тавернер - 1-ый Гол
36'
Угловой
Борнмут - Угловой
38'
Угловой
Борнмут - Угловой
40'
Junior Kroupi - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 3,1
55'
Угловой
Ноттингем Форест - Угловой
78'
Угловой
Ноттингем Форест - Угловой
78'
Угловой
Ноттингем Форест - Угловой
90+3'
Угловой
Борнмут - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,1

Превью матча Борнмут — Ноттингем Форест

Команда Борнмут в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Ноттингем Форест, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-14. Команда Борнмут в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ноттингем Форест забивает 1, пропускает 1.

Борнмут Борнмут
1
Сербия
Dorde Petrovic
20
Испания
Alejandro Jimenez Sanchez
44
Сербия
Veljko Milosavljevic
5
Аргентина
Marcos Senesi
3
Франция
Адриен Трюффер
8
Англия
Алекс Скотт
12
США
Тайлер Адамс
16
Англия
Маркус Тавернер
19
Нидерланды
Юстин Клюйверт
24
Франция
Антуан Семеньо
22
Франция
Eli Kroupi Jr
Тренер
Испания
Андони Ираола
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
26
Бельгия
Матц Селс
37
Италия
Nicolo Savona
31
Сербия
Никола Миленкович
5
Бразилия
Murillo
3
Англия
Neco Williams
12
Бразилия
Дуглас Луиз
8
Англия
Elliot Anderson
14
Швейцария
Dan Ndoye
10
Англия
Морган Гиббс-Уайт
7
Англия
Каллум Хадсон-Одои
19
Бразилия
Igor Jesus
Тренер
Англия
Шон Дайч

Статистика матча

Владение мячом
Борнмут Борнмут
53%
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
47%
Атаки
102
102
Угловые
6
4
Фолы
17
7
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Samuel Barrott (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Samuel Barrott назначал пенальти

Комментарии к матчу
