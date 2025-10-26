Смотреть онлайн Арсенал - Кристал Пэлас 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Арсенал — Кристал Пэлас, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмирейтс. Судить этот матч будет Томас Брамолл.
Превью матча Арсенал — Кристал Пэлас
Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-7. Команда Кристал Пэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-9. Команда Арсенал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кристал Пэлас забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Томас Брамолл (Англия).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Томас Брамолл назначал пенальти