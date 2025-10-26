Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Арсенал - Кристал Пэлас 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: АрсеналКристал Пэлас, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эмирейтс. Судить этот матч будет Томас Брамолл.

МСК, 9 тур, Стадион: Эмирейтс
Английская Премьер-лига
Арсенал
Эберечи Эзе 39'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Кристал Пэлас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Эберечи Эзе icon
39'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Кристал Пэлас - Угловой
39'
Эберечи Эзе - 1-ый Гол
42'
Угловой
Кристал Пэлас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
64'
Угловой
Арсенал - Угловой
68'
Угловой
Арсенал - Угловой
80'
Угловой
Кристал Пэлас - Угловой
90'
Угловой
Арсенал - Угловой
90'
Угловой
Арсенал - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0

Превью матча Арсенал — Кристал Пэлас

Команда Арсенал в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-7. Команда Кристал Пэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-9. Команда Арсенал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Кристал Пэлас забивает 2, пропускает 1.

Арсенал Арсенал
1
Испания
Дэвид Рая Мартин
12
Нидерланды
Юррин Тимбер
2
Франция
Вильям Салиба
6
Бразилия
Габриэль дос Сантос Магальяйнс
33
Италия
Riccardo Calafiori
36
Испания
Мартин Субименди
41
Англия
Деклан Райс
7
Англия
Букайо Сака
10
Англия
Эберечи Эзе
19
Бельгия
Леандро Троссард
14
Швеция
Виктор Гьякерес
Тренер
Испания
Микель Артета
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
Англия
Дин Хендерсон
26
США
Крис Ричардс
5
Франция
Максенс Лакруа
6
Англия
Марк Гуэхи
2
Колумбия
Daniel Munoz
20
Англия
Adam Wharton
18
Япония
Дайчи Камада
3
Англия
Tyrick Mitchell
7
Сенегал
Исмаила Сарр
10
Испания
Пино
14
Франция
Жан Филипп Матета
Тренер
Австрия
Оливер Гласнер

Статистика матча

Владение мячом
Арсенал Арсенал
60%
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
40%
Атаки
109
91
Угловые
4
3
Фолы
6
11
Удары (всего)
6
3
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Томас Брамолл (Англия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Томас Брамолл назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
Team Falcons Team Falcons
w7m esports w7m esports
9 Ноября
23:00
Крузейро Крузейро
Флуминенсе Флуминенсе
9 Ноября
22:00
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Бока Х Бока Х
Ривер Плейт Ривер Плейт
9 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA