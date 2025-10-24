Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Лидс - Вест Хэм 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: ЛидсВест Хэм, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Элланд Роуд. Судить этот матч будет Стюарт Аттуэлл.

МСК, 9 тур, Стадион: Элланд Роуд
Английская Премьер-лига
Лидс
Брендан Ааронсон 4'
Джо Родон 15'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Вест Хэм
Mateus Fernandes 90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брендан Ааронсон icon
4'
Джо Родон icon
15'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
Mateus Fernandes icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
4'
Брендан Ааронсон - 1-ый Гол
15'
Угловой
Лидс - Угловой
15'
Джо Родон - 2-ой Гол
45+10'
Угловой
Лидс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,3
60'
Угловой
Лидс - Угловой
66'
Угловой
Вест Хэм - Угловой
78'
Угловой
Вест Хэм - Угловой
84'
Угловой
Вест Хэм - Угловой
85'
Угловой
Вест Хэм - Угловой
90'
Mateus Fernandes - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Лидс — Вест Хэм

Команда Лидс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-17. Команда Вест Хэм, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Лидс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вест Хэм забивает 1, пропускает 2.

Лидс Лидс
1
Бразилия
Lucas Perri
2
Англия
Джейден Богл
6
Англия
Джо Родон
15
Словения
Яка Бийол
3
Швеция
Габриэл Гудмундссон
8
Англия
Шон Лонгстафф
4
Англия
Итан Ампаду
22
Япония
Ао Танака
11
США
Брендан Ааронсон
9
Англия
Доминик Калверт-Льюин
19
Швейцария
Ноа Окафор
Тренер
Германия
Даниел Фарке
Вест Хэм Вест Хэм
23
Франция
Альфонс Ареола
29
Англия
Аарон Уан-Биссака
25
Франция
Жан-Клер Тодибо
3
Англия
Макс Килман
30
Англия
Oliver Scarles
28
Чехия
Томаш Соуцек
20
Англия
Джаррод Боуэн
39
Англия
Энди Ирвин
7
Нидерланды
Крисенсио Саммервиль
12
Сенегал
El Hadji Malick Diouf
10
Бразилия
Лукас Пакета
Тренер
Португалия
Нуну Эшпириту Санту

Статистика матча

Владение мячом
Лидс Лидс
41%
Вест Хэм Вест Хэм
59%
Атаки
82
144
Угловые
3
4
Фолы
12
11
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл (Англия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Стюарт Аттуэлл назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Эвертон
0:3
Тоттенхэм
Завершен
26.10.2025
Борнмут
2:0
Ноттингем Форест
Завершен
26.10.2025
Арсенал
1:0
Кристал Пэлас
Завершен
26.10.2025
Вулвергемптон
2:3
Бернли
Завершен
26.10.2025
Астон Вилла
1:0
Манчестер Сити
Завершен
25.10.2025
Брентфорд
3:2
Ливерпуль
Завершен
25.10.2025
Ньюкасл
2:1
Фулхэм
Завершен
24.10.2025
Лидс
2:1
Вест Хэм
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00
КалПа КалПа
ЮИП ЮИП
15 Ноября
18:00
Будучност Будучност
Илирия Илирия
15 Ноября
21:30
Эссят Эссят
ТПС ТПС
15 Ноября
18:00
Карпат Карпат
ХИФК ХИФК
15 Ноября
18:00
Ферьестад Ферьестад
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
15 Ноября
20:00
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
Рогле Рогле
15 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA