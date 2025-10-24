Смотреть онлайн Лидс - Вест Хэм 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Лидс — Вест Хэм, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Элланд Роуд. Судить этот матч будет Стюарт Аттуэлл.
Превью матча Лидс — Вест Хэм
Команда Лидс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-17. Команда Вест Хэм, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Лидс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вест Хэм забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл (Англия).
За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Стюарт Аттуэлл назначал пенальти