Смотреть онлайн Лидс - Вест Хэм 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Лидс — Вест Хэм, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Элланд Роуд. Судить этот матч будет Стюарт Аттуэлл.