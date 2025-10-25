Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Брентфорд - Ливерпуль 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: БрентфордЛиверпуль, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брентфорд Коммьюнити. Судить этот матч будет Саймон Хупер.

МСК, 9 тур, Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Английская Премьер-лига
Брентфорд
Dango Ouattara 5'
Кевин Шаде 45'
Igor Thiago Nascimento Rodrigues 60'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Ливерпуль
Milos Kerkez 45+5'
Мохамед Салах 89'
Dango Ouattara icon
5'
Кевин Шаде icon
45'
Milos Kerkez icon
45+5'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
Igor Thiago Nascimento Rodrigues icon
60'
Мохамед Салах icon
89'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2
Текстовая трансляция
5'
Dango Ouattara - 1-ый Гол
40'
Угловой
Брентфорд - Угловой
45'
Кевин Шаде - 2-ой Гол забит с передачи Миккель Дамсгор
45+5'
Milos Kerkez - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
54'
Угловой
Брентфорд - Угловой
60'
Igor Thiago Nascimento Rodrigues - 4-ый Гол
65'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
68'
Угловой
Брентфорд - Угловой
72'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
78'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
89'
Мохамед Салах - 5-ый Гол забит с передачи Доминик Собослаи
90+1'
Угловой
Брентфорд - Угловой
90+7'
Угловой
Брентфорд - Угловой
90+10'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,2

Превью матча Брентфорд — Ливерпуль

Команда Брентфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Ливерпуль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 28-21. Команда Брентфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ливерпуль забивает 3, пропускает 2.

Брентфорд Брентфорд
1
Ирландия
Каоимхин Келлехер
33
Италия
Michael Olabode Kayode
22
Ирландия
Натан Коллинс
4
Нидерланды
Сепп ван дер Берг
20
Норвегия
Кристофер Айер
6
Англия
Джордан Хендерсон
18
Украина
Yehor Yarmoliuk
7
Германия
Кевин Шаде
24
Дания
Миккель Дамсгор
19
Буркина-Фасо
Dango Ouattara
9
Бразилия
Igor Thiago Nascimento Rodrigues
Тренер
Ирландия
Кит Эндрюс
Ливерпуль Ливерпуль
25
Грузия
Георгий Мамардашвили
12
Северная Ирландия
Conor Bradley
5
Франция
Ибраима Конате
4
Нидерланды
Вирджил Ван Дейк
6
Milos Kerkez
8
Венгрия
Доминик Собослаи
17
Англия
Кертис Джонс
11
Египет
Мохамед Салах
7
Германия
Флориан Вирц
18
Нидерланды
Коди Гейкпо
22
Франция
Hugo Ekitike
Тренер
Нидерланды
Арне Слот

Статистика матча

Владение мячом
Брентфорд Брентфорд
34%
Ливерпуль Ливерпуль
66%
Атаки
94
111
Угловые
5
4
Фолы
7
9
Удары (всего)
15
10
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
8
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Саймон Хупер (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Саймон Хупер назначал пенальти

Комментарии к матчу
