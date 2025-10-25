Смотреть онлайн Брентфорд - Ливерпуль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Брентфорд — Ливерпуль, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Брентфорд Коммьюнити. Судить этот матч будет Саймон Хупер.
Превью матча Брентфорд — Ливерпуль
Команда Брентфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Ливерпуль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 28-21. Команда Брентфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ливерпуль забивает 3, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Саймон Хупер (Англия).
За последние 8 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Саймон Хупер назначал пенальти