Смотреть онлайн Ньюкасл - Фулхэм 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Ньюкасл — Фулхэм, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк. Судить этот матч будет Тони Харрингтон.
Превью матча Ньюкасл — Фулхэм
Команда Ньюкасл в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда Фулхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Ньюкасл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фулхэм забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Тони Харрингтон (Англия).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 6 матчей) Тони Харрингтон назначал пенальти