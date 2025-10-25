Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ньюкасл - Фулхэм 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: НьюкаслФулхэм, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк. Судить этот матч будет Тони Харрингтон.

МСК, 9 тур, Стадион: Сент-Джеймс Парк
Английская Премьер-лига
Ньюкасл
Alex Murphy 18'
Бруно Гимарайнс 90'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Фулхэм
Саша Лукич 56'
Alex Murphy icon
18'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Саша Лукич icon
56'
Бруно Гимарайнс icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
13'
Угловой
Фулхэм - Угловой
18'
Alex Murphy - 1-ый Гол
33'
Угловой
Фулхэм - Угловой
39'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
40'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
56'
Саша Лукич - 2-ой Гол
71'
Угловой
Фулхэм - Угловой
90'
Бруно Гимарайнс - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Ньюкасл - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,2

Превью матча Ньюкасл — Фулхэм

Команда Ньюкасл в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда Фулхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Ньюкасл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Фулхэм забивает 1, пропускает 1.

Ньюкасл Ньюкасл
1
Англия
Ник Попе
2
Англия
Киран Триппьер
12
Финляндия
Малик Тшау
4
Нидерланды
Свен Ботман
33
Англия
Дэн Бёрн
7
Бразилия
Жоэлинтон
39
Бразилия
Бруно Гимарайнс
67
Англия
Lewis Miley
23
Англия
Джакоб Мерфи
27
Германия
Nick Woltemade
10
Англия
Энтони Гордон
Тренер
Англия
Эдди Хау
Фулхэм Фулхэм
1
Германия
Бернд Лено
2
Нидерланды
Кенни Тете
31
Франция
Исса Диоп
3
Англия
Calvin Ughelumba
30
Англия
Райан Сессеньон
20
Сербия
Саша Лукич
16
Норвегия
Сандер Берге
11
Испания
Адама Смит
32
Англия
Эмил Смит-Роу
17
Нигерия
Алекс Ивоби
7
Мексика
Рауль Хименес
Тренер
Португалия
Марку Силва

Статистика матча

Владение мячом
Ньюкасл Ньюкасл
51%
Фулхэм Фулхэм
49%
Атаки
109
76
Угловые
4
3
Фолы
11
18
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Тони Харрингтон (Англия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Тони Харрингтон назначал пенальти

Комментарии к матчу
