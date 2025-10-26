Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Вулвергемптон - Бернли 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: ВулвергемптонБернли, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Молинью. Судить этот матч будет Питер Бенкс.

МСК, 9 тур, Стадион: Молинью
Английская Премьер-лига
Вулвергемптон
Йорген Ларсен 42'
Маршалл Мунетси 45+4'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Бернли
Зиан Флемминг 14'
Зиан Флемминг 30'
Лайл Фостер 90+5'
Смотреть онлайн
Зиан Флемминг icon
14'
Зиан Флемминг icon
30'
Йорген Ларсен icon
42'
Маршалл Мунетси icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:2 : 1,0
Лайл Фостер icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Бернли - Угловой
14'
Зиан Флемминг - 1-ый Гол забит с передачи Quilindschy Hartman
30'
Зиан Флемминг - 2-ой Гол забит с передачи Quilindschy Hartman
39'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
42'
Йорген Ларсен - 3-ий Гол
45+4'
Маршалл Мунетси - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 1,0
57'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
59'
Угловой
Бернли - Угловой
68'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
72'
Угловой
Бернли - Угловой
82'
Угловой
Вулвергемптон - Угловой
90+5'
Лайл Фостер - 5-ый Гол забит с передачи Hannibal Mejbri
Матч закончился со счётом 2:3 : 1,0

Превью матча Вулвергемптон — Бернли

Команда Вулвергемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Бернли, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-17. Команда Вулвергемптон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бернли забивает 1, пропускает 2.

Вулвергемптон Вулвергемптон
31
Англия
Сэм Джонстон
26
Нидерланды
Ки-Яна Хувер
4
Уругвай
Santiago Bueno
37
Чехия
Ladislav Krejci
3
Испания
Hugo Bueno
5
Зимбабве
Маршалл Мунетси
7
Бразилия
Andre
27
Франция
Жанрикнер Беллегарде
10
Колумбия
Jhon Arias
9
Норвегия
Йорген Ларсен
21
Португалия
Rodrigo Gomes
Тренер
Португалия
Витор Перейра
Бернли Бернли
1
Словакия
Мартин Дубравка
2
Англия
Кайл Уокер
6
Англия
Аксел Туанзебе
5
Франция
Максим Эстев
3
Нидерланды
Quilindschy Hartman
24
Ирландия
Джошуа Каллен
16
Португалия
Флорентину Луиш
7
Дания
Якоб Бруун Ларсен
8
Франция
Chimuanya Ugochukwu
11
Англия
Jaidon Anthony
19
Нидерланды
Зиан Флемминг
Тренер
Англия
Скотт Паркер

Статистика матча

Владение мячом
Вулвергемптон Вулвергемптон
56%
Бернли Бернли
44%
Атаки
124
90
Угловые
4
3
Фолы
12
6
Удары (всего)
15
7
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Питер Бенкс (Англия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Питер Бенкс назначал пенальти

Комментарии к матчу
