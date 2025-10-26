Смотреть онлайн Вулвергемптон - Бернли 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Вулвергемптон — Бернли, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Молинью. Судить этот матч будет Питер Бенкс.
Превью матча Вулвергемптон — Бернли
Команда Вулвергемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-19. Команда Бернли, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-17. Команда Вулвергемптон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бернли забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Питер Бенкс (Англия).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Питер Бенкс назначал пенальти