Смотреть онлайн Эвертон - Тоттенхэм 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Эвертон — Тоттенхэм, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Everton Stadium. Судить этот матч будет Крейг Поусон.
Превью матча Эвертон — Тоттенхэм
Команда Эвертон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-12. Команда Тоттенхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Эвертон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тоттенхэм забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Крейг Поусон (Англия).
За последние 8 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Крейг Поусон назначал пенальти