Смотреть онлайн Эвертон - Тоттенхэм 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Эвертон — Тоттенхэм, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Everton Stadium. Судить этот матч будет Крейг Поусон.