26.10.2025

Смотреть онлайн Эвертон - Тоттенхэм 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: ЭвертонТоттенхэм, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Everton Stadium. Судить этот матч будет Крейг Поусон.

МСК, 9 тур, Стадион: Everton Stadium
Английская Премьер-лига
Эвертон
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Тоттенхэм
Mickey van de Ven 19'
Mickey van de Ven 45+6'
Пап Матар Сарр 89'
Смотреть онлайн
Mickey van de Ven icon
19'
Mickey van de Ven icon
45+6'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
Пап Матар Сарр icon
89'
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
19'
Mickey van de Ven - 1-ый Гол
24'
Угловой
Эвертон - Угловой
33'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
34'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
39'
Угловой
Эвертон - Угловой
40'
Угловой
Эвертон - Угловой
44'
Угловой
Эвертон - Угловой
45+4'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
45+5'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
45+6'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
45+6'
Mickey van de Ven - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 2,0
61'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
65'
Угловой
Тоттенхэм - Угловой
73'
Угловой
Эвертон - Угловой
78'
Угловой
Эвертон - Угловой
81'
Угловой
Эвертон - Угловой
83'
Угловой
Эвертон - Угловой
84'
Угловой
Эвертон - Угловой
89'
Пап Матар Сарр - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,0

Превью матча Эвертон — Тоттенхэм

Команда Эвертон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 6-12. Команда Тоттенхэм, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Эвертон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тоттенхэм забивает 2, пропускает 1.

Эвертон Эвертон
1
Англия
Джордан Пикфорд
15
Jake O'Brien
6
Англия
Джэймс Тарковски
5
Англия
Майкл Кин
16
Украина
Виталий Миколенко
37
Англия
Джеймс Гарнер
27
Сенегал
Идрисса Гуейе
10
Франция
Iliman Ndiaye
22
Англия
Кирнан Дьюсбери-Холл
18
Англия
Джек Грилиш
9
Португалия
Beto
Тренер
Англия
Дэвид Мойес
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
Италия
Гуглиельмо Викарио
23
Испания
Педро Порро
4
Австрия
Кевин Дансо
37
Нидерланды
Mickey van de Ven
24
Англия
Джед Спенс
6
Португалия
Жоау Пальинья
30
Уругвай
Родриго Бентанкур
20
Гана
Мохаммед Кудус
7
Нидерланды
Xavi Simons
22
Англия
Бреннан Джонсон
39
Франция
Рэндал Коло Муани
Тренер
Дания
Томас Франк

Статистика матча

Владение мячом
Эвертон Эвертон
53%
Тоттенхэм Тоттенхэм
47%
Атаки
108
65
Угловые
9
8
Фолы
3
2
Удары (всего)
2
3
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Крейг Поусон (Англия).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Крейг Поусон назначал пенальти

Комментарии к матчу
