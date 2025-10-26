Смотреть онлайн Астон Вилла - Манчестер Сити 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Английская Премьер-лига: Астон Вилла — Манчестер Сити, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Вилла Парк. Судить этот матч будет Майкл Оливер.
Превью матча Астон Вилла — Манчестер Сити
Команда Астон Вилла в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Манчестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-4. Команда Астон Вилла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Сити забивает 2, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Майкл Оливер (Англия).
За последние 18 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Майкл Оливер назначал пенальти