26.10.2025

Смотреть онлайн Астон Вилла - Манчестер Сити 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглийская Премьер-лига: Астон ВиллаМанчестер Сити, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Вилла Парк. Судить этот матч будет Майкл Оливер.

МСК, 9 тур, Стадион: Вилла Парк
Английская Премьер-лига
Астон Вилла
Мэтти Кэш 19'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Манчестер Сити
Смотреть онлайн
Мэтти Кэш icon
19'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Астон Вилла - Угловой
19'
Мэтти Кэш - 1-ый Гол забит с передачи Эмилиано Буэндиа
31'
Угловой
Астон Вилла - Угловой
41'
Угловой
Астон Вилла - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
48'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
48'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
52'
Угловой
Астон Вилла - Угловой
59'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
60'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
61'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
63'
Угловой
Астон Вилла - Угловой
68'
Угловой
Манчестер Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,4

Превью матча Астон Вилла — Манчестер Сити

Команда Астон Вилла в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда Манчестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-4. Команда Астон Вилла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Сити забивает 2, пропускает 0.

Астон Вилла Астон Вилла
23
Аргентина
Эмилиано Мартинес
2
Англия
Мэтти Кэш
4
Англия
Эзри Конса
14
Испания
Пау Торрес
12
Франция
Люка Динь
44
Франция
Бубакар Камара
24
Бельгия
Amadou Mvom Onana
7
Англия
Джон МакГинн
27
Англия
Морган Роджерс
10
Аргентина
Эмилиано Буэндиа
11
Англия
Олли Уоткинс
Тренер
Испания
Унаи Эмери
Манчестер Сити Манчестер Сити
25
Италия
Джанлуиджи Доннарумма
27
Бразилия
Матеус Луис Нуньес
3
Португалия
Рубен Диаш
5
Англия
Джон Стоунз
24
Хорватия
Йошко Гвардиол
4
Нидерланды
Тийани Рейндерс
52
Норвегия
Oscar Bobb
47
Англия
Фил Фоден
20
Португалия
Бернардо Силва
26
Бразилия
Savio
9
Норвегия
Эрлинг Холанд
Тренер
Испания
Хосеп Гвардиола

Статистика матча

Владение мячом
Астон Вилла Астон Вилла
47%
Манчестер Сити Манчестер Сити
53%
Атаки
81
110
Угловые
5
6
Фолы
9
16
Удары (всего)
3
8
Удары мимо ворот
6
14
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Майкл Оливер (Англия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Майкл Оливер назначал пенальти

Комментарии к матчу
