Смотреть онлайн МАК Будапешт - Дебрецен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: МАК Будапешт — Дебрецен, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 19:40 по московскому времени и пройдет на стадионе Tuskecsarnok.
Превью матча МАК Будапешт — Дебрецен
Команда МАК Будапешт в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-28. Команда Дебрецен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-22. Команда МАК Будапешт в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Дебрецен забивает 3, пропускает 2.