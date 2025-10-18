Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига : Уйпешт — Доклер , 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Megyeri uti Jegcsarnok .

Превью матча Уйпешт — Доклер

Команда Уйпешт в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-16. Команда Доклер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 22-36. Команда Уйпешт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Доклер забивает 2, пропускает 4.