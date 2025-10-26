Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига : Прогум Георгена — Уйпешт , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gyergyoszentmiklos .

Превью матча Прогум Георгена — Уйпешт

Команда Прогум Георгена в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 50-12. Команда Уйпешт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-17. Команда Прогум Георгена в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 1. Уйпешт забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Уйпешт, в том матче победу одержали гостьи.