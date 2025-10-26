Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Прогум Георгена - Уйпешт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: Прогум ГеоргенаУйпешт, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gyergyoszentmiklos.

МСК, 1 тур, Стадион: Gyergyoszentmiklos
Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига
Прогум Георгена
Завершен
6 : 1
26 октября 2025
Уйпешт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Прогум Георгена — Уйпешт

Команда Прогум Георгена в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 50-12. Команда Уйпешт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-17. Команда Прогум Георгена в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 1. Уйпешт забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Уйпешт, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Прогум Георгена
Прогум Георгена
Уйпешт
Прогум Георгена
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.10.2025
Уйпешт
Уйпешт
1:2
Прогум Георгена
Прогум Георгена
Обзор
14.09.2025
Прогум Георгена
Прогум Георгена
9:3
Уйпешт
Уйпешт
Обзор
Игры 1 тур
20:00
Доклер
-:-
Уйпешт
Предстоящая
02.11.2025
Фехервари Титанок
0:0
Уйпешт
Завершен
31.10.2025
МАК Будапешт
0:4
Прогум Георгена
Завершен
31.10.2025
Фехервари Титанок
1:7
ХК Чиксереда
Завершен
31.10.2025
Доклер
1:10
ДВТК Егешмедвек
Завершен
31.10.2025
Уйпешт
1:3
Корона
Завершен
26.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Доклер
Отменен
26.10.2025
Корона
5:3
Фехервари Титанок
Завершен
26.10.2025
Прогум Георгена
6:1
Уйпешт
Завершен
26.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
МАК Будапешт
Отменен
24.10.2025
МАК Будапешт
6:5
Дебрецен
Завершен
24.10.2025
ХК Чиксереда
1:3
Уйпешт
Завершен
24.10.2025
Корона
8:1
Доклер
Завершен
19.10.2025
ДВТК Егешмедвек
0:4
Дебрецен
Завершен
19.10.2025
ХК Чиксереда
2:5
Корона
Завершен
18.10.2025
Уйпешт
2:0
Доклер
Завершен
17.10.2025
Дебрецен
1:0
Фехервари Титанок
Завершен
17.10.2025
ДВТК Егешмедвек
6:3
Доклер
Завершен
12.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Дебрецен
Отменен
12.10.2025
Уйпешт
5:4
Фехервари Титанок
Завершен
12.10.2025
Корона
6:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
12.10.2025
Прогум Георгена
5:4
Доклер
Завершен
10.10.2025
Фехервари Титанок
2:0
МАК Будапешт
Завершен
10.10.2025
Корона
3:2
Дебрецен
Завершен
10.10.2025
Прогум Георгена
4:1
ДВТК Егешмедвек
Завершен
10.10.2025
ХК Чиксереда
5:1
Доклер
Завершен
05.10.2025
Фехервари Титанок
5:4
Корона
Завершен
05.10.2025
МАК Будапешт
2:3
ХК Чиксереда
Завершен
05.10.2025
Уйпешт
1:2
Прогум Георгена
Завершен
05.10.2025
Доклер
2:7
Дебрецен
Завершен
03.10.2025
МАК Будапешт
-:-
Фехервари Титанок
Отменен
03.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
03.10.2025
Дебрецен
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
03.10.2025
Доклер
-:-
Прогум Георгена
Отменен
28.09.2025
Дебрецен
2:3
ДВТК Егешмедвек
Завершен
28.09.2025
Прогум Георгена
6:1
Корона
Завершен
26.09.2025
МАК Будапешт
3:5
Доклер
Завершен
26.09.2025
Фехервари Титанок
2:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
26.09.2025
Корона
3:2
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
Дебрецен
1:4
Прогум Георгена
Завершен
21.09.2025
ДВТК Егешмедвек
1:4
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
МАК Будапешт
4:3
Корона
Завершен
21.09.2025
Доклер
-:-
Уйпешт
Отложен
19.09.2025
МАК Будапешт
-:-
Дебрецен
Отменен
19.09.2025
Фехервари Титанок
-:-
Прогум Георгена
Отменен
19.09.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
19.09.2025
Уйпешт
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
14.09.2025
Дебрецен
4:5
Доклер
Завершен
14.09.2025
Корона
5:2
Фехервари Титанок
Завершен
14.09.2025
ХК Чиксереда
3:4
МАК Будапешт
Завершен
14.09.2025
Прогум Георгена
9:3
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ДВТК Егешмедвек
6:2
Доклер
Завершен
12.09.2025
Прогум Георгена
6:1
МАК Будапешт
Завершен
12.09.2025
Корона
1:4
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ХК Чиксереда
2:3
Фехервари Титанок
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
Уникс Уникс
Самара Самара
11 Ноября
19:00