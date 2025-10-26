Превью матча Корона — Фехервари Титанок

Команда Корона в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 39-30. Команда Фехервари Титанок, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-24. Команда Корона в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Фехервари Титанок забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 октября 2025 на поле команды Фехервари Титанок, в том матче победу одержали хозяева.