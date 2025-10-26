Превью матча ХК Чиксереда — Доклер

Команда ХК Чиксереда в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-25. Команда Доклер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 23-46. Команда ХК Чиксереда в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Доклер забивает 2, пропускает 5. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды ХК Чиксереда, в том матче победу одержали хозяева.