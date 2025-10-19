Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ДВТК Егешмедвек - Дебрецен 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: ДВТК ЕгешмедвекДебрецен, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Miskolc Ice Hall.

МСК, 1 тур, Стадион: Miskolc Ice Hall
Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига
ДВТК Егешмедвек
Завершен
0 : 4
19 октября 2025
Дебрецен
Смотреть онлайн
Превью матча ДВТК Егешмедвек — Дебрецен

Команда ДВТК Егешмедвек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-33. Команда Дебрецен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-22. Команда ДВТК Егешмедвек в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Дебрецен забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Дебрецен, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ДВТК Егешмедвек
ДВТК Егешмедвек
Дебрецен
ДВТК Егешмедвек
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Дебрецен
Дебрецен
2:3
ДВТК Егешмедвек
ДВТК Егешмедвек
Обзор
Игры 1 тур
11.11.2025
Фехервари Титанок
3:6
МАК Будапешт
Завершен
11.11.2025
Доклер
3:1
Уйпешт
Завершен
02.11.2025
Фехервари Титанок
0:0
Уйпешт
Завершен
31.10.2025
МАК Будапешт
0:4
Прогум Георгена
Завершен
31.10.2025
Фехервари Титанок
1:7
ХК Чиксереда
Завершен
31.10.2025
Доклер
1:10
ДВТК Егешмедвек
Завершен
31.10.2025
Уйпешт
1:3
Корона
Завершен
26.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Доклер
Отменен
26.10.2025
Корона
5:3
Фехервари Титанок
Завершен
26.10.2025
Прогум Георгена
6:1
Уйпешт
Завершен
26.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
МАК Будапешт
Отменен
24.10.2025
МАК Будапешт
6:5
Дебрецен
Завершен
24.10.2025
ХК Чиксереда
1:3
Уйпешт
Завершен
24.10.2025
Корона
8:1
Доклер
Завершен
19.10.2025
ДВТК Егешмедвек
0:4
Дебрецен
Завершен
19.10.2025
ХК Чиксереда
2:5
Корона
Завершен
18.10.2025
Уйпешт
2:0
Доклер
Завершен
17.10.2025
Дебрецен
1:0
Фехервари Титанок
Завершен
17.10.2025
ДВТК Егешмедвек
6:3
Доклер
Завершен
12.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Дебрецен
Отменен
12.10.2025
Уйпешт
5:4
Фехервари Титанок
Завершен
12.10.2025
Корона
6:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
12.10.2025
Прогум Георгена
5:4
Доклер
Завершен
10.10.2025
Фехервари Титанок
2:0
МАК Будапешт
Завершен
10.10.2025
Корона
3:2
Дебрецен
Завершен
10.10.2025
Прогум Георгена
4:1
ДВТК Егешмедвек
Завершен
10.10.2025
ХК Чиксереда
5:1
Доклер
Завершен
05.10.2025
Фехервари Титанок
5:4
Корона
Завершен
05.10.2025
МАК Будапешт
2:3
ХК Чиксереда
Завершен
05.10.2025
Уйпешт
1:2
Прогум Георгена
Завершен
05.10.2025
Доклер
2:7
Дебрецен
Завершен
03.10.2025
МАК Будапешт
-:-
Фехервари Титанок
Отменен
03.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
03.10.2025
Дебрецен
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
03.10.2025
Доклер
-:-
Прогум Георгена
Отменен
28.09.2025
Дебрецен
2:3
ДВТК Егешмедвек
Завершен
28.09.2025
Прогум Георгена
6:1
Корона
Завершен
26.09.2025
МАК Будапешт
3:5
Доклер
Завершен
26.09.2025
Фехервари Титанок
2:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
26.09.2025
Корона
3:2
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
Дебрецен
1:4
Прогум Георгена
Завершен
21.09.2025
ДВТК Егешмедвек
1:4
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
МАК Будапешт
4:3
Корона
Завершен
21.09.2025
Доклер
-:-
Уйпешт
Отложен
19.09.2025
МАК Будапешт
-:-
Дебрецен
Отменен
19.09.2025
Фехервари Титанок
-:-
Прогум Георгена
Отменен
19.09.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
19.09.2025
Уйпешт
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
14.09.2025
Дебрецен
4:5
Доклер
Завершен
14.09.2025
Корона
5:2
Фехервари Титанок
Завершен
14.09.2025
ХК Чиксереда
3:4
МАК Будапешт
Завершен
14.09.2025
Прогум Георгена
9:3
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ДВТК Егешмедвек
6:2
Доклер
Завершен
12.09.2025
Прогум Георгена
6:1
МАК Будапешт
Завершен
12.09.2025
Корона
1:4
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ХК Чиксереда
2:3
Фехервари Титанок
Завершен
