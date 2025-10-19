Превью матча ДВТК Егешмедвек — Дебрецен

Команда ДВТК Егешмедвек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-33. Команда Дебрецен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-22. Команда ДВТК Егешмедвек в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Дебрецен забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Дебрецен, в том матче победу одержали гостьи.