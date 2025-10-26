Смотреть онлайн ДВТК Егешмедвек - МАК Будапешт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: ДВТК Егешмедвек — МАК Будапешт, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Miskolc Ice Hall.
Превью матча ДВТК Егешмедвек — МАК Будапешт
Команда ДВТК Егешмедвек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-37. Команда МАК Будапешт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-33. Команда ДВТК Егешмедвек в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. МАК Будапешт забивает 3, пропускает 3.