Превью матча ДВТК Егешмедвек — МАК Будапешт

Команда ДВТК Егешмедвек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 25-37. Команда МАК Будапешт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 31-33. Команда ДВТК Егешмедвек в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. МАК Будапешт забивает 3, пропускает 3.