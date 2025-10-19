Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ХК Чиксереда - Корона 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: ХК ЧиксередаКорона, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lajos Vakar Ice Hall.

МСК, 1 тур, Стадион: Lajos Vakar Ice Hall
Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига
ХК Чиксереда
Завершен
2 : 5
19 октября 2025
Корона
Смотреть онлайн
Превью матча ХК Чиксереда — Корона

Команда ХК Чиксереда в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-17. Команда Корона, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-27. Команда ХК Чиксереда в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Корона, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ХК Чиксереда
ХК Чиксереда
Корона
ХК Чиксереда
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.09.2025
Корона
Корона
3:2
ХК Чиксереда
ХК Чиксереда
Обзор
Игры 1 тур
11.11.2025
Фехервари Титанок
3:6
МАК Будапешт
Завершен
11.11.2025
Доклер
3:1
Уйпешт
Завершен
02.11.2025
Фехервари Титанок
0:0
Уйпешт
Завершен
31.10.2025
МАК Будапешт
0:4
Прогум Георгена
Завершен
31.10.2025
Фехервари Титанок
1:7
ХК Чиксереда
Завершен
31.10.2025
Доклер
1:10
ДВТК Егешмедвек
Завершен
31.10.2025
Уйпешт
1:3
Корона
Завершен
26.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Доклер
Отменен
26.10.2025
Корона
5:3
Фехервари Титанок
Завершен
26.10.2025
Прогум Георгена
6:1
Уйпешт
Завершен
26.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
МАК Будапешт
Отменен
24.10.2025
МАК Будапешт
6:5
Дебрецен
Завершен
24.10.2025
ХК Чиксереда
1:3
Уйпешт
Завершен
24.10.2025
Корона
8:1
Доклер
Завершен
19.10.2025
ДВТК Егешмедвек
0:4
Дебрецен
Завершен
19.10.2025
ХК Чиксереда
2:5
Корона
Завершен
18.10.2025
Уйпешт
2:0
Доклер
Завершен
17.10.2025
Дебрецен
1:0
Фехервари Титанок
Завершен
17.10.2025
ДВТК Егешмедвек
6:3
Доклер
Завершен
12.10.2025
ХК Чиксереда
-:-
Дебрецен
Отменен
12.10.2025
Уйпешт
5:4
Фехервари Титанок
Завершен
12.10.2025
Корона
6:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
12.10.2025
Прогум Георгена
5:4
Доклер
Завершен
10.10.2025
Фехервари Титанок
2:0
МАК Будапешт
Завершен
10.10.2025
Корона
3:2
Дебрецен
Завершен
10.10.2025
Прогум Георгена
4:1
ДВТК Егешмедвек
Завершен
10.10.2025
ХК Чиксереда
5:1
Доклер
Завершен
05.10.2025
Фехервари Титанок
5:4
Корона
Завершен
05.10.2025
МАК Будапешт
2:3
ХК Чиксереда
Завершен
05.10.2025
Уйпешт
1:2
Прогум Георгена
Завершен
05.10.2025
Доклер
2:7
Дебрецен
Завершен
03.10.2025
МАК Будапешт
-:-
Фехервари Титанок
Отменен
03.10.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
03.10.2025
Дебрецен
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
03.10.2025
Доклер
-:-
Прогум Георгена
Отменен
28.09.2025
Дебрецен
2:3
ДВТК Егешмедвек
Завершен
28.09.2025
Прогум Георгена
6:1
Корона
Завершен
26.09.2025
МАК Будапешт
3:5
Доклер
Завершен
26.09.2025
Фехервари Титанок
2:2
ДВТК Егешмедвек
Завершен
26.09.2025
Корона
3:2
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
Дебрецен
1:4
Прогум Георгена
Завершен
21.09.2025
ДВТК Егешмедвек
1:4
ХК Чиксереда
Завершен
21.09.2025
МАК Будапешт
4:3
Корона
Завершен
21.09.2025
Доклер
-:-
Уйпешт
Отложен
19.09.2025
МАК Будапешт
-:-
Дебрецен
Отменен
19.09.2025
Фехервари Титанок
-:-
Прогум Георгена
Отменен
19.09.2025
ДВТК Егешмедвек
-:-
Корона
Отменен
19.09.2025
Уйпешт
-:-
ХК Чиксереда
Отменен
14.09.2025
Дебрецен
4:5
Доклер
Завершен
14.09.2025
Корона
5:2
Фехервари Титанок
Завершен
14.09.2025
ХК Чиксереда
3:4
МАК Будапешт
Завершен
14.09.2025
Прогум Георгена
9:3
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ДВТК Егешмедвек
6:2
Доклер
Завершен
12.09.2025
Прогум Георгена
6:1
МАК Будапешт
Завершен
12.09.2025
Корона
1:4
Уйпешт
Завершен
12.09.2025
ХК Чиксереда
2:3
Фехервари Титанок
Завершен
