Превью матча ХК Чиксереда — Корона

Команда ХК Чиксереда в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-17. Команда Корона, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-27. Команда ХК Чиксереда в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Корона, в том матче победу одержали хозяева.