Смотреть онлайн ХК Чиксереда - Корона 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по хоккею. Первая лига: ХК Чиксереда — Корона, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lajos Vakar Ice Hall.
Превью матча ХК Чиксереда — Корона
Команда ХК Чиксереда в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 22-17. Команда Корона, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-27. Команда ХК Чиксереда в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Корона забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Корона, в том матче победу одержали хозяева.